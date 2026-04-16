Guvernul Bolojan dă liber la concursuri pentru posturile vacante din sistemul judiciar

Guvernul Bolojan a deblocat procedurile pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul judiciar, prin promovarea unei soluții legislative, în ședința de joi.

Astfel, se va permite organizarea de concursuri în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Guvernului.

„Măsura vine în contextul deficitului major de personal la nivelul instanțelor, parchetelor și al Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și al creșterii semnificative a volumului de activitate din sistemul judiciar. Reușita de astăzi va asigura funcționarea eficientă a justiției și consolidarea capacității instituționale, pentru a asigura un sistem judiciar eficient, funcțional și adaptat provocărilor actuale”, a transmis ministrul Justiției, Radu Marinescu.