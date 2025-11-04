ÎCCJ a scos din închisoare încă doi corupți de rang înalt, care nu au plătit prejudiciul de peste 6 milioane de euro: Ionuț Costea, fost director la Eximbank, și pe Vlădescu, fost ministru de Finanțe

Un complet de judecători condus de noua şefă a Instanţei supreme, Lia Savonea, l-a salvat de închisoare pe fugarul Ionuț Costea, fost director la Eximbank și cumnat al lui Mircea Geoană, după doar câteva luni de la extrădarea din Turcia, deși era condamnat la 7 ani și 4 luni.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-a eliberat din penitenciar și pe Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, dar acesta după 2 ani și 5 luni de închisoare, din condamnarea de 6 ani și șase luni de închisoare.

Motivul eliberării din închisoare este că faptele s-au prescris, prin grija ÎCCJ și a Curții Constituționale – care a decis, la începutul acestui an, prin Hotărârea 50/2025, că după 10 ani de la comiterea infracțiunilor de corupție intervine prescrierea.

Costea și Vlădescu nu au plătit prejudiciul din mita de peste 6 milioane de euro, iar ÎCCJ nu a condiționat eliberarea lor de achitarea acestuia către stat.

Condamnații au apelat la o excepție a căilor de atac – revizuirea contestației în anulare, ce nu le fusese favorabilă. Dar acum, Savonea a schimbat-o, creând precedentul.

Prescrierea a intervenit în cazul unui alt penal de rang înalt, Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, însă acesta mai rămâne în închisoare, deoarece mai are de executat o altă condamnare, de 5 ani, pentru spălare de bani.

Vâlcov va trebui să achite prejudiciul de aproximativ 1,2 milioane de euro. Practic, decizia ÎCCJ este fără precedent în România, fiind