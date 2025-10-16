ÎCCJ atacă la CCR Legea privind plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3: Parlamentul încalcă dreptul de proprietate

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) atacă la Curtea Constituțională (CCR) Legea privind plata pensiilor private (din Pilonul 2 și Pilonul 3), adoptată miercuri de Parlament.

Judecătorii ICCJ reclamă, între altele, încălcarea dreptului de proprietate – aceasta fiind conctituită de sumele virate cu caracter obligatoriu în Pilonul 2.

Concret, prin noua lege, Parlamentul le încalcă cetățenilor drepturile de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul 2, argumentează ÎCCJ.

În prezent, românii care ies la pensie își pot retrage integral banii din pensiile private. După promulgarea legii, acest lucru nu va mai fi posibil.

Parlamentul – și mai întâi Guvernul Bolojan, care a trimis spre dezbatere și adoptare în procedură de urgență proiectul de lege – a decis că poate fi retras doar un avans de 30%.

Restul sumei va fi returnat eșalonat, în cuantumul indemnizației sociale (1.280 lei/lună, în prezent) de care beneficiază pensionarii care au contribuit doar câțiva ani la sistemul public de pensii, nu 34 de ani, stagiul complet prevăzut de Legea pensiilor.

Comunicatul ÎCCJ:

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private – (PL-x nr. 320/2025), în raport de prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) – (5), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 24, art. 44 şi art. 53.

Sesizarea este legitimată constituţional de dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi de prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd dreptul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a sesiza Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare.

În sinteză considerentele hotărârii nr. 4/2025 a Secțiilor Unite au avut în vedere următoarele aspecte de neconstituționalitate:

1. Încălcarea dreptului la proprietate privată, garantat de dispozițiile art. 44 din Constituție, a principiului proporționalității prevăzut de art. 53 din Constituție şi a principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constituţie.

2. Încălcarea principiului legalităţii, al securității raporturilor juridice şi al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituţie.”

Download (PDF, Unknown)

Iată și legea adoptată miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional:

Download (PDF, Unknown)