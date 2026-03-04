ÎCCJ l-a condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pe fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, în prezent șef al AFIR

Instanța supremă (ÎCCJ) l-a condamnat, miercuri, la 4 ani de închisoare cu executare pe fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu.

Fost ofițer la Direcția Generală de Protecție Internă a MAI (faimoasa „Doi ș’un sfert” din perioada ceaușistă), Chesnoiu este, în prezent, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), fiind readus în această funcție în decembrie 2024, în timpul guvernării PSD-PNL, cu premier Marcel Ciolacu. Anterior, el a mi fost șef la AFIR în perioada 2017-2020.

Nu a contat că era trimis în judecată încă din decembrie 2022, de procurorii DNA. Și iată că, după 4 ani, a venit și sentința de la instanța de fond.

Chesnoiu este acuzat de abuz în serviciu și de săvârșirea a patru infracțiuni de instigare (sub forma participației improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite.

El a demisionat din funcția de ministru în iunie 2022, după ce DNA a solicitat ridicarea imunității sale.

Tribunalul București a admis și acțiunea civilă formulată de Ministerul Agriculturii, astfel că l-a obligat pe Chesnoiu la plata sumei de 50.995 lei. Suma reprezintă cheltuielile salariale efectuate de minister în perioada 1 aprilie – 28 iunie 2022. Chesnoiu are de achitat și 13.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Alte condamnări în dosar:

Andrei Cristian Răducan (la data faptelor director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii) – 2 ani cu suspendare și efectuarea a 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Parohiei Berceni I sau Centrul Social de tip 'After School' Berceni;

Aurel Sandu (fost șef serviciu în Ministerul Agriculturii) – 1 an cu suspendare și 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunității, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 3 sau Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă – București;

Mihai Cosmin Corobea (fost consilier clasa I în Ministerul Agriculturii) – 1 an cu suspendare și 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunității, la DGASPC Sector 1 sau Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1;

Mihai Pârv (fost director executiv adjunct gradul II la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad) – 1 an cu suspendare și 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunității, la Spitalul Județean Arad sau DGASPC Arad;

Cătălin Ionuț Lăscaie (fost consilier județean și vicepreședinte al PSD Dâmbovița) – 1 an cu suspendare și 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunității, la Primăria Orașului Răcari sau Primăria Lungulețu.

Decizia nu este definitivă, astfel că poate fi atacată cu apel.

Publicăm CV-ul lui Adrian Chesnoiu, pentru a ilustra toate funcțiile deținute de acesta în statul român. Evident, nu apare și cea de ofițer al Serviciului de informații din Ministerul de Interne.Ca șef al AFIR, Chesnoiu are următoarele atribuții:

Asigurarea cadrului de implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală, finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR);

Coordonarea și reprezentarea Agenției în relațiile cu persoanele fizice sau juridice și comunicarea permanentă cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Europeană, mass-media și alte organizații guvernamentale și non-guvernamentale sau reprezentanțe ale organizațiilor internaționale, cu privire la implementarea PNDR;

Identificarea soluțiilor pentru facilitarea accesului la fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală alocate României, punând accent pe simplificarea prevederilor procedurale, creșterea gradului de absorbție şi a calității proiectelor finanțate;

Asigurarea corespondenței cu reprezentanții Comisiei Europene în vederea implementării eficiente a prevederilor europene etc.

