ÎCCJ: Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru consum de droguri şi alcool la volan, după ce CAB stabilise la rejudecare că fapta s-a prescris

Mario Iorgulescu va fi rejudecat doar pentru consum de droguri şi alcool la volan, a decis miercuri Instanța supremă, după ce Curtea de Apel București (CAB) stabilise la rejudecare, în iunie anul trecut, că fapta s-a prescris.

Însă anchetatorii au formulat o cale extraordinară de atac, iar ÎCCJ au admis-o.

„Admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr.1549/2/2025 (917/2025).

Casează, în parte, decizia atacată numai în ceea ce privește soluția de încetare a procesului penal pornit împotriva inculpatului Iorgulescu Gino Mario pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale.

Trimite cauza spre rejudecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario numai în ceea ce privește individualizarea pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Menține celelalte dispoziții ale deciziei. Definitivă”, se arată în soluția instanței.

Amintim că, pe 12 iunie 2025, Curtea de Apel București i-a scăzut 8 luni din condamnarea de 8 ani și 8 luni de închisoare lui Mario Iorgulescu, fugit în Italia, în dosarul privind accidentarea mortală cu mașina, în anul 2019, a unui bărbat.

Amintim că, în februarie 2023, Mario Iorgulescu a fost condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni de închisoare, însă în octombrie acelați an, Curtea de Apel București i-a scăzut pedeapsa la 13 ani și 8 luni.

Sentința a fost atacată de inculpatul fugit în Italia, iar în iunie 2024, un complet de la Instanța supremă, din care a făcut parte și Lia Savonea – fosta președintă a CSM și actuala președintă a ÎCCJ -, a anulat condamnarea.

Motivul a fost că Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracțiunea care are limite de pedeapsă mai mici. Astfel, în decembrie 2024, la rejudecare, CAB l-a condamnat pe Iorgulescu la 8 ani și 8 luni.