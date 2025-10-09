În grevă mascată, judecătorii CAB i-au redus un an din condamnare fugarului Sorin Oprescu; CCR a dezincriminat parțial abuzul în serviciu

Judecătorii Curții de Apel București (CAB) i-au redus un an de închisoare fugarului Sorin Oprescu, din condamnarea definitivă de 10 ani și 8 luni pronunțată în luna mai 2022. Motivul: Curtea Constituțională a Româiei (CCR) a dezincriminat parțial abuzul în serviciu – una dintre infracțiunile de care a fost găsit vinovatfostul priar al Capitalei.

Sentința a fost dată joi, deși magistrații și-au suspendat activitatea începând din 27 august, când au început protestele față de Legea Bolojan privind modificarea condițiilor de pensionare.

În iunie, instanța de fond – Tribunalul București – a dat o decizie contrară, considerând că această contestație depusăde avocații lui Oprescu este un „apel mascat” împotriva unei decizii definitive.

Avocații lui Oprescu au susținut că, în anul 2016, Curtea Constituțională a dezincriminat infracțiunea de abuz în serviciu, atunci când este vorba de încălcarea legislației secundare. Or, spuneau apărătorii, în cazul lui Oprescu a fost reținută încălcarea regulamentului intern al Primăriei Capitalei, astfel încât nu se poate reține în sarcina lui infracțiunea de abuz în serviciu. Și iată că au avut câștig de cauză la judecătorii CAB.

Pe 13 mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni pentru spălarea banilor, 6 ani închisoare pentru luare de mită, 6 ani și 6 luni închisoare pentru constituire a unui grup infracțional organizat și 3 ani pentru abuz în serviciu. Pedepsele au fost cumulate și judecătorii au stabilit un total de 10 ani și 8 luni de închisoare pe care Oprescu trebuia să îi ispășească. Numai că acesta a fugit în Grecia, de unde Ministerul Justiției a cerut să fie extrădat.