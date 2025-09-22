Încă un primar șpăgar: Claudiu Daniel Chelariu, al comunei Mihălășeni; a fost plasat sub control judiciar

Primarul comunei Mihălășeni din județul Suceava, Claudiu Daniel Chelariu, a fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile, de procurorii DNA, care îl acuză că a pretins și primit mită în formă continuată, de o jumătate de milion de lei, pentru a accepta efectuarea plăților aferente unui contract de modernizare de drumuri.

Potrivit DNA, în perioada aprilie 2024 – 2 aprilie 2025, edilul „ar fi pretins, cu titlu de mită, de la un administrator de societate comercială, în repetate rânduri, suma de 550.000 de lei, din care ar fi primit 500.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăților aferente unui contract de modernizare de drumuri”.

Banii ar fi fost primiți prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte o serie de obligații între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze în sediul primăriei comunei Mihălășeni și să nu exercite desfășoare/exercite funcția în exercitarea căreia a săvârșit fapta, respectiv cea de primar al comunei Mihălășeni”, au precizat procurorii DNA.

Anchetatorii au pus sechestru asigurător în limita sumei de 500.000 lei asupra unor bunuri imobile aparținând primarului.