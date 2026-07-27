Închisoare cu executare pentru 5 polițiști care au primit mită pentru permise auto

Condamnare la închisoare cu executare este sentința pronunțată de Tribunalul Timiș, în primă instanță, pentru cinci polițiști examinatori din Arad, care au primit mită pentru eliberarea de permise auto.

Sentinţa vine după 13 amânări în ultimele şapte luni. Trei dintre poliţişti au fost condamnaţi la 3 ani şi 6 luni, iar ceialţi doi, la 3 ani şi 3 luni, pentru luare de mită.

Toţi au şi anumite drepturi interzise în următorii cinci ani, între care cel de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau dreptul de a exercita profesia de poliţist.

Alți doi instructori auto au primit pedepse cu suspendare de trei ani, pentru complicitate la luare de mită. Ei nu vor mai putea fi instructori auto timp de 5 ani, după ce sentinţa rămâne definitivă.

Alți doi inculpați, care au dat mită, au fost condamnați la 2 ani şi 6 luni cu suspendare, respectiv 2 ani şi 3 luni.

Instanţa a mai decis anularea permiselor obţinute fraudulos în 2023.

Dosarul a fost trimis spre judecare în anul 2024. Conform procurorilor, în schimbul unor sume de bani, poliţiştii ar fi permis fraudarea probei practice în perioada 2022-2023.

„Cei cinci inculpaţi, poliţişti-examinatori în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Arad, ar fi primit de la mai multe persoane, prin intermediari (instructori auto sau alte persoane de încredere), sume de bani cuprinse între 200 de euro – 400 de euro, în legătură cu fraudarea examenelor practice, pentru obţinerea permisului de conducere. Concret, banii ar fi fost remişi celor cinci poliţişti de către intermediari fie direct, fie prin plasarea acestora în portiera dreapta-faţă a autoturismului cu care urma să se susţină proba practică. De cele mai multe ori, înainte de începerea examinării, intermediarul l-ar fi ‘atenţionat’ pe poliţistul examinator cu următoarele cuvinte: ‘Puteţi avea grijă de cel/cea care este la volan?’, acest lucru însemnând pentru examinator că doar acea persoană era dispusă să remită/a remis sume de bani pentru a fi ajutată”, a transmis DNA, la vremea respectivă.