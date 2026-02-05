Instanța supremă condusă de Lia Savonea, încă o decizie șocantă: A eliberat-o din arestul Poliției pe avocata din PNL prinsă în flagrant când lua mită 60.000 de euro

Instanța supremă (ÎCCJ) condusă de Lia Savonea a dispus, joi, încă o decizie șocantă: a plasat-o în arest la domiciliu pe avocata PNL Adriana Georgescu, reținută de DNA și arestată preventiv după ce a fost prinsă în flagrant când lua mită 60.000 de euro.

Doar o săptămână a stat în arestul Polției Capitalei șpăgara și falsul general SRI Gheorghe Iscru, arestați la sfârșitul lunii ianuarie pentru trafic de influență.

Decizia ÎCCJ de eliberare a acestora din arestul Poliției este definitivă. Totuși, Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru vor fi obligați să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Precizăm că, dacă va fi condamnată la închisoare, avocata din PNL va avea scăzută din pedeapsă perioada de arest la domiciliu.