Interviuri la MJ, timp de 4 zile, pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT; 19 candidaţi

La Ministerul Justiției (MJ) încep, luni,primele interviuri pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT. Acestea se vor desfășura pe parcursul a patru zile, după ce toţi cei 19 candidaţi înscriși au îndeplinit condiţiile pentru concurs.

Timpul de susţinere a proiectului este de maximum 30 de minute, iar cel dedicat întrebărilor şi răspunsurilor este de cel mult o oră.

Luni, 23 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) următorii:

Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaş;

Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

De asemenea, Marius I. Voineag, actualul procuror-şef al DNA, va susţine interviul pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului general al PICCJ.

Marţi, 24 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al DNA:

Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, delegat în funcţia de procuror-şef adjunct;

Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Tatiana Toader, procuror-şef adjunct al DNA.

Totodată, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al DNA:

Marinela Mincă, procuror-şef al Secţiei judiciare în cadrul DNA;

Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală;

Marius-Ionel Ştefan, procuror-şef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Piteşti.

Miercuri, 25 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al DIICOT:

Ioana-Bogdana Albani, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală;

Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti;

Alina Albu, procuror-şef al DIICOT;

Codrin-Horaţiu Miron, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara;

Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Joi, 26 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT:

Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara;

Alex-Florin Florenţa, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Claudia-Ionela Curelaru, procuror-şef adjunct al DIICOT;

Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului consultativ.

Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-şef al DIICOT, de la 14 aprilie.

Legea prevede că pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurii de selecţie procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător.

Nu pot fi numiţi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.