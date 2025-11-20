Close Menu

    Iohannis învinge ANAF, prin justiție: Tribunalul Sibiu a respins cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra averii sale

    By Updated: Justitie

    Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, de instituire a sechestrului asigurător asupra averii familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

    Iată că, după aproape zece ani de când tot justiția a decis că Iohannis a obținut ilegal vila de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 din Sibiu, statul nu este capabil să recupereze prejudiciul de un milion de euro.

    ANAF l-a dat în judecată pe fostul președinte Klaus Iohannis pentru a recupera de la el datoriile – cu dobânzi

    Este vorba despre faptul că familia Iohannis a închiriat această vilă și a obținut 360.000 de euro, bani din care și-a cumpărat alte imobile.

    ÎCCJ a decis DEFINITIV: Klaus și Carmen Iohannis pierd și a doua casă; trebuie să restituie și 260.000 de euro obținuți ilegal din închirierea ei
    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2025 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.