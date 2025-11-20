Iohannis învinge ANAF, prin justiție: Tribunalul Sibiu a respins cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra averii sale

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, de instituire a sechestrului asigurător asupra averii familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

Iată că, după aproape zece ani de când tot justiția a decis că Iohannis a obținut ilegal vila de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 din Sibiu, statul nu este capabil să recupereze prejudiciul de un milion de euro.

Este vorba despre faptul că familia Iohannis a închiriat această vilă și a obținut 360.000 de euro, bani din care și-a cumpărat alte imobile.