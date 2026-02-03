Ionela Tudor, judecătoarea „M-a sunat Lia”, se pensionează la 51 de ani

Se pensionează la 51 de ani Ionela Tudor, judecătoarea devenită celebră după ce a fost surprinsă de microfoanele jurnaliștilor când îi spunea șefei ei, Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București (CAB), în timpul unei conferințe de presă, că a sunat-o „Lia”.

Este vorba despre Lia Savonea, pe care CSM s-a grăbit să o numească în avans cu 3 luni, chiar în seara învestirii Guvernului Bolojan, în funcția de președintă a Instanței supreme. Ea se află într-un scandal mediatic fără precedent, fiind acuzată de abuzuri în justiție.

Cererea de pensionare va fi luată în discuţie – și, cel mai probabiil, aprobată fără probleme – în şedinţa de joi, 5 februarie, a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Ionela Tudor este delegată în funcţia de vicepreşedintă a CAB și şefă a Secţiei a X-a contencios administrativ şi fiscal a acestei instanţe.

Ea a activat mai întâi ca avocată (1998-2004), apoi a intrat în magistratură ca judecătoare, pe rând, la judecătoriile Feteşti, Slobozia și la tribunalele Călăraşi, Ialomiţa, Bucureşti (2017 – 2021), iar din anul 2023, la Curtea de Apel Bucureşti.

Printre procesele pe care le-a soluţionat se află şi dosarul în care a suspendat analizarea tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat.

Ionela Tudor a motivat decizia prin „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

Pe 11 decembrie 2025, conducerea CAB, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedintele Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder. În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: „M-a sunat… M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declaraţiile de presă. A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: „Este exclus ca… este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. Acest episod venea să confirme ceea ce presa relatase în decursul timpului despre influenţa şefei Instanţei supreme asupra altor judecători din sistem.