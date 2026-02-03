Ionela Tudor, judecătoarea „M-a sunat Lia”, se pensionează la 51 de ani

Se pensionează la 51 de ani Ionela Tudor, judecătoarea devenită celebră după ce a fost surprinsă de microfoanele jurnaliștilor când îi spunea șefei ei, Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București (CAB), în timpul unei conferințe de presă, că a sunat-o „Lia”.
Este vorba despre Lia Savonea, pe care CSM s-a grăbit să o numească în avans cu 3 luni, chiar în seara învestirii Guvernului Bolojan, în funcția de președintă a Instanței supreme. Ea se află într-un scandal mediatic fără precedent, fiind acuzată de abuzuri în justiție.
Șefa CAB acuză Recorder de „instigare împotriva ordinii constituționale” și îi denigrează pe magistrații care apar în documentarul „Justiției capturată”. Judecătoarea Raluca Moroșanu o contrazice: „Suntem terorizați!”
Cererea de pensionare va fi luată în discuţie – și, cel mai probabiil, aprobată fără probleme – în şedinţa de joi, 5 februarie, a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
Ionela Tudor este delegată în funcţia de vicepreşedintă a CAB și şefă a Secţiei a X-a contencios administrativ şi fiscal a acestei instanţe.
Ea a activat mai întâi ca avocată (1998-2004), apoi a intrat în magistratură ca judecătoare, pe rând, la judecătoriile Feteşti, Slobozia și la tribunalele Călăraşi, Ialomiţa, Bucureşti (2017 – 2021), iar din anul 2023, la Curtea de Apel Bucureşti.
Printre procesele pe care le-a soluţionat se află şi dosarul în care a suspendat analizarea tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat.
Ionela Tudor a motivat decizia prin „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.
Pe 11 decembrie 2025, conducerea CAB, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedintele Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder. În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: „M-a sunat… M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declaraţiile de presă. A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: „Este exclus ca… este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. Acest episod venea să confirme ceea ce presa relatase în decursul timpului despre influenţa şefei Instanţei supreme asupra altor judecători din sistem.