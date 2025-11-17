ISU Delta evacuează locuitorii din Plauru și Ceatalchioi; pericol de explozie a unei nave cu GPL pe Dunăre, lovită de drone rusești

Un atac al ruşilor în Ucraina pe malul Dunării, în noaptea de duminică spre luni, a lovit o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL, care se află în pericol de explozie în zona localității Ismail, Ucraina.
Autoritățile române i-au evacuat pe cei 40 de locuitori ai satului Plauru, situat la 300 de metri de nava care arde de peste 18 ore.
„O mare parte a populației a reușit să se evacueze cu mijloace proprii. A doua etapă a acțiunii este evacuarea cu mijloace aparținând ISU Delta. Este destul de dificil. Oamenii sunt în vârstă și nu doresc să-și părăsească gospodăriile. Au fost evacuate șase familii. Avem peste 10 mijloace pentru transportul persoanelor, iar la solicitarea noastră, a ISU Delta și a Prefecturii județului Tulcea, bacul nu-și va suspenda activitatea pe timpul nopții”, a declarat inspectorul șef al ISU Delta, Daniel Petrov.
Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că cei care doresc să rămână trebuie să dea o declarație pe propria răspundere.
Peste 100 de localnici au fost evacuați, până luni seară.