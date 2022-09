Kovesi, la 20 de ani de la înființarea DNA: „S-au efectuat investigaţii faţă de persoane care păreau de neatins”

Fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, în prezent procuror-şef al Parchetului European, le-a mulţumit foștilor colaboratori pentru că au demonstrat curaj şi nu au renunţat la lupta anticorupție.

„În cei 20 de ani, DNA a demonstrat ce înseamnă să fii o instituţie independentă. S-au efectuat investigaţii faţă de persoane care păreau de neatins şi s-a demonstrat că legea este egală pentru toţi. I-aţi făcut mândri pe români, i-aţi făcut să creadă în instituţii, i-aţi făcut să creadă în statul de drept. Prin munca voastră aţi contribui la schimbarea mentalităţilor, la sensibilizarea societăţii cu privire la gravitatea fenomenului corupţie”, a declarat Kovesi, marţi, într-un mesaj transmis cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Ea le-a mulţumit foştilor colaborator, precizând că “o instituţie este puternică la fel ca persoanele care o fac să funcţioneze”.

„Îmi amintesc de anii în care am lucrat împreună în DNA. Multă muncă, vremuri dificile, am fost supuşi unor atacuri constante din cauza investigaţiilor noastre, dar noi am continuat cu profesionalism şi consecvenţă. Acesta a fost cel mai bun răspuns, ne-au făcut mai puternici. Astăzi, vreau să vă mulţumesc tuturor pentru solidaritate, curaj şi hotărâre, pentru că nu aţi renunţat. O instituţie este puternică la fel ca persoanele care o fac să funcţioneze. Sunteţi inimile generoase, minţile strălucitoare, curajoşi şi puternici. Este un privilegiu al Parchetului European de a colabora cu dumneavoastră. Oh, da, cred că sunt în măsură să facă această comparaţie şi cred că trebuie să fiţi foarte mândri. În activitatea mea de zi cu zi la EPPO am aceeaşi determinare şi aceeaşi hotărâre, acelaşi spirit pe care l-am avut când am lucrat împreună în DNA”.