Kovesi, replică la acuzele lui Nicușor Dan că sub șefia ei DNA a făcut abuzuri: „Funcţia de preşedinte este obositoare, îi doresc preşedintelui mult somn, somn bun”

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, l-a ironizat pe președintele Nicușor Dan pentru acuzele acestuia că DNA a făcut abuzuri pe vremea când era condusă de ea.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a afirmat Laura Codruța Kovesi într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Context.ro.

Kovesi, căreia i se încheie mandatul la Parcehtul European, a criticat procedura de numire a procurorilor șefi din România. Nicușor Dan i-a numit adjuncți pe fostul procuror general, și pe șeful DNA, Marius Voineag,

Ea a negat că ar urma să intre în politică:„Am plecat din România de aproape 8 ani și încă sunt sperietoarea tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni”, a spus Kovesi.