La Sfântu-Asteaptă! Bătaia de joc a CCR continuă: Decizia pe Legea privind reforma pensiilor magistraților, contestată de Savonea, a fost amânată a 4-a oară

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat vineri pentru a 4-a oară decizia pe Legea Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Următorul termen a fost fixat peste aproape o lună – pe 11 februarie.

Oricum, fondurile europene din PNRR au fost pierdute, deoarece termenul prelungit de Comisia Europeană pentru jalonul neîndeplinit de guvernele Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan a expirat la 1 noiembrie anul trecut.

Ultima dată, pe 29 decembrie, patru judecători ai Curții – propuși de PSD – au absentat nemotivat, continuând boicotul declanșat în ziua anterioară, când au părăsit ședința de dezbatere. Unul dintre motivele invocate de ei – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc – a fost acela că au fost chemați la serviciu în zile nelucrătoare, iar ședințele au fost programate prea repede, de pe o zi pe alta.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu – numită în funcție de fostul președinte Klaus Iohannis – a amânat ședința pentru 16 ianuarie, deși ar fi putut să dea un termen mai scurt, adică pentru a doua zi și să se încheie tot circul.

Însă nu s-a întâmplat acest lucru, iar între timp, judecătorii care se opun acestei reforme, deși s-au prezentat la ședință, au găsit un nou tertip: le trebuie aproape o lună să studieze un nou document depus, în urmă cu o zi, pe 15 ianuarie, de Lia Savonea, președinta Instanței supreme.

Este vorba despre o „expertiză contabilă extrajudiciară pro causa”, pentru a demonstra că pensiile magistraților vor scădea, dacă vor fi acordate exclusiv pe contributivitate – adică exact cum le primesc toți românii de rând.

Iată comunicat emis vineri de CCR:

„Având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art. 211 alin. (6) din Legea nr. 303/2022), în temeiul dispozițiilor art. 57 și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie’”.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvernul Bolojan prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei a fost scăzut la 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.