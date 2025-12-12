Close Menu

    Laurențiu Beșu, magistratul care a denunțat în documentarul Recorder abuzurile din justiție, renunță la funcția de judecător

    Laurențiu Beșu, magistratul care denunță în documentarul Recorder lipsa de independență a magistraților și un mecanism de amânare a dosarelor cu miză până după termenul de prescripție, renunță la statutul de judecător.

    Șefa lui, Liana Arsenie, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, a cerut cercetarea disciplinară a acestuia.

    Șefa CAB acuză Recorder de „instigare împotriva ordinii constituționale” și îi denigrează pe magistrații care apar în documentarul „Justiției capturată”. Judecătoarea Raluca Moroșanu o contrazice: „Suntem terorizați!”

    Laurențiu Beșu a  depus la Consiliul superior al Magistraturii (CSM) cerere pentru a deveni procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

