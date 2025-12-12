Laurențiu Beșu, magistratul care a denunțat în documentarul Recorder abuzurile din justiție, renunță la funcția de judecător

Laurențiu Beșu, magistratul care denunță în documentarul Recorder lipsa de independență a magistraților și un mecanism de amânare a dosarelor cu miză până după termenul de prescripție, renunță la statutul de judecător.

Șefa lui, Liana Arsenie, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, a cerut cercetarea disciplinară a acestuia.

Laurențiu Beșu a depus la Consiliul superior al Magistraturii (CSM) cerere pentru a deveni procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.