Leo de la Strehaia, mama lui „Patroana”, fratele vitreg și un văr au fost condamnați definitiv la închisoare

Ion Stelică Mihai, cunoscut sub numele de Leo de la Strehaia, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare, iar mama lui, Maria Mihai – „Patroana”, și fratele lui vitreg, Ioan Mihai zis Mex, au „încasat” câte 2 ani, în timp ce vărul, Gheorghe Gheorghe, a fost condamnat la 1 ani și 6 luni.

Toți cei 4 au fost ridicați de acasă și încarcerați, miercuri seară. Ei au fost găsiți vinovați de evaziune fiscală – mai precis de tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și complicitate la această tentativă.

În 2 octombrie, infracțiunile comise de cei 4 inculpați s-ar fi prescris, astfel că instanța – Curtea de Apel București – a pronunțat sentința definitivă cu doar 3 zile înainte de termenul la care aceștia ar fi scăpat de închisoare.

Dosarul a fost tărăgănat timp de 12 ani. În primă instanță, sentința a fost pronunțată de Tribunalul București pe 27 iulie anul acesta.

În septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru înșelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă. Ei şi cu un alt individ, ar fi înşelat o firmă de la care ar fi luat 150 de aparate de aer condiţionat, pe care nu mai intenţiona să le plătească.

Leo de la Strehaia a fost arestat preventiv în anul 2019, dar după o noapte petrecută în arestul Poliţiei Capitalei, a fost plasat sub control judiciar.