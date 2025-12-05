Lia Savonea (ÎCCJ) a atacat la CCR noua lege privind pensiile magistraților, invocând discriminarea în raport cu ceilalți „speciali” – militari, polițiști, jandarmi, ofițeri SRI, SIE, SPP

UPDATE ora 15.30: Premierul Ilie Bolojan este optimist în privința deciziei pe care o va lua CCR pe noua lege privind pensiile magistraților.

„Am respectat toate cerințele constituționale, inclusiv cele privind avizarea. Sper să se judece pe fond. (…) Executivul a corectat procedurile criticate anterior de CCR. În ceea ce privește decizia Înaltei Curți, este decizia lor. Eu sper că acest proiect respectă prevederile constituționale. Data trecută, cu un vot de 5 la 4, s-a considerat că 10 zile nu au fost de ajuns. Acum, cu concursul CSM, am respectat acest aspect care ține de avizare, chiar dacă avizul a fost negativ”, a spus Bolojan, în briefingul de presă de la finalul ședinței Guvernului.

UPDATE ora 14.00: CCR va discuta pe 10 decembrie sesizarea ÎCCJ care invocă, între altele, faptul că Guvernul Bolojan îi discriminează pe magistrați în raport cu celelalte categorii de pensionari speciali:

„În sistemul pensiilor de serviciu, din totalul de peste 200.000 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, 90% aparțin sistemului de apărare și ordine publică (aproximativ 190.000 de persoane, militari, polițiști, ofițeri SRI, SIE, SPP, funcționari publici cu statut special, jandarmi etc.), iar peste 10.000 aparțin celorlalte categorii profesionale (magistrați, grefieri, funcționari publici parlamentari, membri ai corpului diplomatic și consular al României, personal aeronautic civil navigant și personalul Curții de Conturi)”.

Știre inițială:

Instanța supremă (ÎCCJ) condusă de Lia Savonea a atacat la Curtea constituțională (CCR), vineri, și noua lege privind pensiile magistraților, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, marți, 3 decembrie.

CCR urmează să stabilească data la care va decide asupra sesizării Liei Savonea.

Cei 800 de milioane de euro din jalonul din care face parte și reforma pensiilor speciale sunt ca și pierduți, deoarece îndeplinirea acestuia trebuia făcută la sfârșitul lui noiembrie.

Premierul Bolojan a încercat și pe 30 august să adopte o lege similară, însă proiectul pe care acesta și-a angajat răspunderea în Parlament a fost atacat la CCR, iar după aproape două luni de tărăgănare a deciziei, Curtea l-a respins pe motiv că nu avea avizul CSM.

Proiectul a fost modificat în avantajul judecătorilor și procyrorilor, însănici acesta nu le-a fost pe plac.