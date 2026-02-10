Liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut procesul cu ANI: „Voi contesta decizia la ÎCCJ”

Liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), care l-a acuzat, în 2024, de conflict de interese.

Concret, Fritz a luat un împrumut de la o persoană fizică, în campania electorală din 2020, iar ulterior a întocmit un act administrativ în folosul creditorului.

După aflarea deciziei instanţei, Fritz a anunțat că va contesta soluţia la Înalta Curte şi a catalogat acţiunea ANI ca fiind abuzivă.

„Curtea de Apel Timișoara a respins cererea mea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate care a constatat că m-aș fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție.



Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez.



Pe scurt, mi se impută o Hotărâre de Consiliul Local a cărei elaborare a fost încheiată în întregime cu două săptămâni înainte să ajung primar. O modificare de PUZ la care a lucrat, ca prestator de servicii, o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania mea de primar cu 25.000 de lei. Perfect legal, transparent și fără legătură cu beneficiarul PUZ-ului, cum a pretins ANI.



Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat.



Aștept acum să văd de ce prima instanța nu a luat în calcul argumentele mele legale și irefutabile, apoi voi depune recurs. Posibila sancțiune, dacă aș pierde în a doua instanță, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-și facă false speranțe unii – nu plec niciunde!”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

va contesta decizia la Instanța supremă