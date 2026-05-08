Marian Vanghelie, trimis în judecată de DNA într-un nou dosar de corupție

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, joi, într-un nou dosar de corupție, al șaselea, de data aceasta pentru rivind achiziții publice din timpul pandemiei de COVID-19.

Amintim că, pe 19 martie, Vanghelie a fost scăpat de o condamnare de 11 ani și 8 luni, de Curtea de Apel București, care a tărăgănat judecarea dosarului timp de 10 ani, până faptele s-au prescris. Prejudiciul, de peste 30,4 milioane de euro, a fost produs în urma comiterii, în anul 2014, a 26 de fapte de corupție (9 de luare de mită, 9 de abuz în serviciu și 7 de spălare de bani).

Pe 28 noiembrie 2025, ANAF a iniţiat procedurile de executare silită pentru recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare.

În acest ultim dosar, alături de Marian Vanghelie au fost trimiși în judecată fratele lui, Paul Vanghelie, și mai mulți foști șefi din firmele la care primăria este acționar majoritar: Marian-Leonard Petre, director general al SC Economat Sector 5 SRL, Carmen Floricica Rămulescu, director de achiziții la aceeași societate, Loredana Ionela Zidărescu, șef Serviciu Achiziții, ulterior director investiții și achiziții în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, și mai mulți oameni de afaceri și societăți comerciale, potrivit portalului just.ro.

Marian Vanghelie este acuzat de procurorii DNA că, alături de celelalte persoane vizate de anchetă, „a urmărit devalizarea fondurilor publice” prin achiziții făcute la prețuri supraevaluate.

Dosarul se judecă la Tribunalului București.