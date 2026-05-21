Mario Iorgulescu rămâne cu pedeapsa de 8 ani și 8 luni de închisoare; CAB a respins decizia ÎCCJ de rejudecare

Mario Iorgulescu rămâne cu pedeapsa de 8 ani și 8 luni de închisoare, după ce Curtea de Apel București (CAB) a respins decizia din 4 martie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) de rejudecare a dosarului.

Astfel, CAB a menținut sentința definitivă a judecătorilor CAB din 2024, de 8 ani și 8 luni de închisoare.

Sentința este definitivă.

Pe 18 decembrie 2024, Mario Iorgulescu a fost condamnat de judecătorii Curții de Apel Bucureşti la 8 ani și 8 luni de închisore, pentru ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului şi drogurilor.

Iorgulescu a accidentat mortal un bărbat, în septembrie 2019, iar judecătorii i-au schimbat încadrarea juridică din omor în ucidere din culpă, unde pedepsele sunt mai blânde.

Condamnatul s-a sustras pedepsei inițiale, fiind dat în urmărire internațională. Imediat după accident, el a fost lăsat de anchetatori să fie transportat cu un avion privat în Italia, la un spital, dar nu a mai revenitîn țară.