Mercenarul fugar Potra, extrădat cu fiul și nepotul, din Dubai

Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost adus de polițiști în ţară, joi, din Dubai, unde fugise pentru a scăpa de arestul preventiv.

Împreună cu el au fost aduși fiul său, Dorian Potra, şi nepotul său, Alexandru Cosmin Potra. Au ajuns pe Aeroportul Otopeni în jurul orei 16.00.

Toți trei au fost încarcerați, deoarece aveau mandate de arestare preventivă în lipsă.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe Facebook: „Operaţiunea de readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu Potra şi a lui Dorian şi Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei. Apreciez efortul Ministerelor Justiţiei şi Afacerilor Interne şi tuturor instituţiilor internaţionale care au cooperat pentru acest rezultat”.