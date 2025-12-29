Ministrul Apărării, Radu Miruţă: „CCR – vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei!”

Vicepremierul Radu Miruţă (USR), ministru al Apărării, a transmis, luni, un mesaj dur Curții constituționale, după amânarea pentru a treia oară, de către acest for, a deciziei pe legea privind pensiile speciale ale magistraților.

„CCR – vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei!

Nu se poate să fii judecător CCR şi să ieşi din sală de două ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România. Judecaţi şi asumaţi-vă, nu vă bateţi joc””, a scris Radu Miruţă pe Facebook.