Ministrul Chesnoiu a demisionat și s-a autosuspendat din PSD: DNA îl acuză de abuz în serviciu

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a demisionat și s-a autosuspendat din PSD, joi, după ce Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a cerut Camerei Deputaților ridicarea imunității acestuia, pentru a putea fi urmărit penal.

Este încă un penal dovedit de procurorii anticorupție că a trucat examene la nivel înalt pentru clienții de partid.

Chesnoiu este acuzat de:

abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi

dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un şi instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite (4 infracţiuni).

Potrivit DNA, rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 9 februarie – 11 aprilie, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la patru candidaţi „agreaţi” dintre care, în urma susţinerii probelor scrise şi orale, doar trei au promovat concursurile respective, precizează DNA.

„De menţionat este faptul că, la intervenţia directă a ministrului, în cazul unuia dintre candidaţi, membrii comisiei ar fi fost nevoiţi să-l promoveze pe acesta în condiţiile în care nu obţinuse un punctaj corespunzător. Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă a fost numită în funcţia de şef serviciu, obţinând până în prezent venituri salariale în valoare de 33.782 lei”, mai arată procurorii anticorupţie.

Odată cu cererea de ridicare a imunității, DNA a transmis și „şase volume cuprinzând copii ale dosarului de urmărire penală”.

Chesnoiu se dă nevinovat

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunţat că se retrage din funcţie şi se autosuspendă din PSD și le-a cerut deputaţilor vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare.

„Nu am săvârşit nicio faptă de natură penală sau de corupţie şi mi-am desfăşurat mereu cu integritate şi cu dedicare activitatea mea executivă. În urma apariţiei în spaţiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: le solicit tuturor deputaţilor din toate partidele vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toţii egali în faţa legii şi vreau să am posibilitatea de a elimina orice potenţială suspiciune; mă retrag din funcţia de ministru – nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activităţii mele guvernamentale; de asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat! Vă mulţumesc tuturor celor care aveţi încredere în mine, în nevinovăţia mea şi în toate lucrurile bune pe care le-am făcut!”, a scris Chesnoiu pe pagina sa de Facebook.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a luat act de anunţul demisiei lui Adrian Chesnoiu din funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, l-a ridicat în slăvi pe Chesnoiu, într-un mesaj postat pe Facebook:

„Apreciez gestul de demnitate politică făcut de Adrian Ionuţ Chesnoiu, care a ales cea mai onorabilă cale de a-şi apăra numele şi reputaţia profesională. Performanţele profesionale ale lui Adrian Chesnoiu, ca ministru al Agriculturii, sunt dincolo de orice îndoială. Le apreciez în mod deosebit şi îi mulţumesc pentru efortul depus şi rezultatele obţinute. Am convingerea că Adrian Chesnoiu va reuşi să-şi apere cu succes onoarea şi că va reveni în serviciul public”.