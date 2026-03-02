Ministrul Marinescu a trimis la CSM propunerile pentru șefii parchetelor; Florența și Voineag se mută adjuncți

Ministrul Radu Marinescu a transmis, luni, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru avizul consultativ, propunerile pentru șefii parchetelor de rang înalt: Parchetul General, Direcția Generală Anticorupție (DNA) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Astfel, Cristina Chiriac este propusă în funcția de procuror general al României, iar fostul șef al DNA, Marius Voineag, este propus adjunctul acesteia.

La DNA, este propus procuror-șef Ioan-Viorel Cerbu, iar adjuncți vor fi Marinela Mincă și Marius-Ionel Ştefan, dacă Nicușor Dan va accepta propunerile.

La DIICOT, este propus șef Codrin-Horaţiu Miron, iar adjuncți, Alex Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici.

După primirea avizului CSM, propunerile vor fi transmise președintelui Nicușor Dan.