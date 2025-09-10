MITĂ. Șeful ELCEN, Claudiu Crețu (fost director la Termoenergetica), susținut de PNL și instalat în mandatul lui Burduja, are interzis să mai desfășoare activitatea: DNA l-a plasat sub control judiciar

Directorul general al companiei de stat Electrocentrale București (ELCEN), Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, care i-au percheziționat biroul, l-au ridicat și audiat la sediul DNA, apoi i-au interzis să mai desfășoare activitatea.

Crețu, care încasează lunar de la ELCEN un salariu net de 42.000 de lei, este acuzat de comiterea a două infracțiuni de luare de mită.

Ministerul Energiei deține 97,51% din acțiunile ELCEN, iar restul aparțin Romgaz.

Cine este Crețu

Susținut de PNL, el a fost numit șef la ELCEN pe 1 septembrie 2023, în mandatul de ministru al Energiei al lui Sebastian Burduja, actualul consilier onorific (din 6 august) al premierului Ilie Bolojan. Anterior, timp de 2 ani, Crețu a fost șef al companiei municipale Termoeergetica, începând cu 1 iulie 2021, în timpul mandatului de premar general al actualului președinte Nicușor Dan.

În iulie 2017, Crețu fusese numit administrator special al ELCEN, care intrase în insolvență. Până atunci, din 2014, intrase a RADET Bucureşti ca director la Departamentul Control, Managementul Calităţii şi Mediu (până în 2016). Apoi, a ajuns consilier, pe rând, la cabinetul directorului general al RADET și la un secretar de stat din Ministerul Finanțelor, pentru ca în acelați an (august 2016) să fie numit în Consiliul de Administrație al RADET, iar după numai o lună, director general adjunct al regiei de termoficare

În perioada iulie 2013 – februarie 2014, el fusese detașat la Departamentul de Integritate al ANAF, ca ofițer specialist, după ce 8 ani (din 2005 până în 2013), Crețu activase ca ofițer de poliție.

Complice la șpagă, directorul comercial

În dosar, anchetatorii au dispus aceeași măsură preventivă față de complicele lui Crețu la luarea de mită, Cristian Zamfiroi, directorul comercial al ELCEN.

Perchezițiile au avut loc, marți, la sediul central al Companiei Electrocentrale București și în alte șapte locuri din Capitală și din Ilfov.

ELCEN furnizează energia pentru București și este a doua cea mai mare companie cu capital de stat din țară (2,5 miliarde de lei cifră de afaceri, în 2024). Însă are și datorii de 673 de milioane de lei.

Comunicatul DNA:

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 514/VIII/3 din 09 septembrie 2025, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 09 septembrie 2025, față de inculpații:

CREŢU-SÂRBU CLAUDIU-IONUŢ, director general al Societății Comerciale Electrocentrale București S.A. (ELCEN București), cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită și

ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI-CORNEL, director comercial al Societății Comerciale Electrocentrale București S.A., cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la luare de mită și a unei infracțiuni de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În data de 01 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ, în calitatea menționată anterior, ar fi primit prin intermediul complicelui său, Zamfiroi Cristian Andrei Cornel, în biroul unei societăți comerciale din Municipiul București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.

În data de 10 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, administratorului unei societăți comerciale suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.

În data de 30 iulie 2025, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi pretins administratorului unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu S.C. Electrocentrale București S.A., suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Pe perioada controlului judiciar cei doi inculpați trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, la judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemați;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

d) să nu părăsească teritoriul României;

e) să nu desfășoare activitatea de director în cadrul Electrocentrale București S.A. în exercitarea căreia au săvârșit faptele;

f) să nu se apropie de alţi participanţi la comiterea infractiunii, de martori ori experți sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nici o cale.

Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În dosar se mai efectuează cercetări și față de alte persoane pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție.