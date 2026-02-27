Nicușor Dan a promulgat legea prin care scad, din acest an, pensiile speciale ale magistraţilor; vârsta de pensionare urcă la 65 de ani, până în 2041

Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea prin care scad pensiile speciale ale magistraţilor de la 80% la sută net din ultimul salariu, la 70% brut, începând din acest an.

Totodată, actul normativ prevede că vârsta de pensionare urcă la 65 de ani, eșalonat, până în anul 2041.

CCR a publicat motivarea cu o zi în urmă, deși luase pe 18 februarie decizia că legea este constituțională.

Astfel, după șase luni de amânări din partea CCR și de tertipuri ale Instanței supreme conduse de Lia Savonea, premierul Ilie Bolojan își vede visul cu ochii: economii la buget.

În plus, decizia din 18 februarie a CCR, care a declarat constituțională legea, îi deschide calea prim-ministrului să crească vârsta de pensionare și celorlalte categorii profesionale care, în prezent, ies la pensie la 48-51 de ani.

Este vorba despre cei din Poliție, Jandarmerie, Armată și Servicii. Ei primesc așa-zisele „pensii militare”, care nu sunt bazate exclusiv pe contributivitate.

Modificarea legii care privește celelalte categorii de pensii speciale este prevăzută pentru sfârșitul lunii martie.

Guvernul a prevăzut deja, în Ordonanța de urgență (OUG) 7, adoptată pe 24 februarie și publicată a doua zi în Monitorul Oficial, ca miniștii de Interne, Cătălin Predoiu, și ministrul Apărării, Radu Miruță, să facă pun proiect în acest sens și să-l trimită Guvernului.

Este vorba despre creșterea la 65 de ani a vârstei de pensionare, care în prezent, potrivit legii adoptate de Parlament în 2023, prevede ca aceasta să crească eșalonat, până în anul 2035.