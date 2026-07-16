Nicușor Dan, despre decizia CJUE privind prescripția la fraudarea fondurilor europene: „Parlamentul trebuia să corecteze legea”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, întrebat despre decizia CJUE privind prescripția răspunderii penale în dosarele cu infracțiuni de fraudare a fondurilor europene, că „Parlamentul trebuia să corecteze legea”.

„Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situaţie revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curţii Constituţionale, care trebuia urmată într-un termen constituţional, dacă nu mă înşel, de 45 de zile. Trebuia o corecţie legislativă care nu s-a întâmplat în nişte ani de zile. Ăsta este punctul de la care am plecat”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a dat asigurări că „deciziile Curţii de Justiţie ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România”.

Iată decizia CJUE, pronunțată în urmă cu o zi:

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