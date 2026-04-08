Nicușor Dan îi menține la „butoanele” justiției pe Florența și Voineag. Cristina Chiriac, noul procuror general. „Am acest mandat de la români; dacă greșesc, peste 4 ani sunt penalizat”

Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretele pentru numirea șefilor marilor parchete exact cu propunerile ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu.

Astfel, Nicușor Dan îi menține la „butoanele” justiției pe Florența și Voineag, care au avut rezultate mediocre la șefia Parchetului General, respectiv a DNA, dar și pe Cristina Chiriac, pe care a numit-o procuror general, în ciuda controverselor apărute în mass-media.

Cristina Chiriac a primit aviz negativ de la Secția pentru procurori a CSM, iar ceilalți doi nu au nici măcar aviz de la CSM.

Concret, Cristina Chiriac, care a fost șefa DNA Iași, „a blocat la sertar probele despre abuzurile sexuale ale unui episcop asupra unor copii și a pus un jurnalist de investigație sub filaj, timp de două luni”, critică reprezentanții Declic.

Adjunctul ei va fi Marius Voineag, fostul șef al DNA, cel care „a cumpărat apartamente sub prețul pieței de la oameni de afaceri apropiați PSD și în mandatul căruia marile dosare de corupție au dispărut”, mai spun cei de la Declic.

„La DIICOT, propunerile nu sunt mai bune: un procuror al cărui plan declarat e să vâneze consumatori la festivaluri, nu marile rețele de trafic de droguri, și altul a cărui soacră primar PSD îi face donații anuale.

Sunt exact tipul de numiri pe care un sistem corupt și le dorește. Oameni ușor de manevrat, cu scheleți în dulap și apropiați de diverși politicieni”, potrivit comunitășii Declic.

Nicușor Dan a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe la Cotroceni, de ce a ignorat decizia CSM care i-a acordat Cristinei Chiriac aviz negativ.

„Cred că atunci când românii au ales un președinte, doreau unul care gândește cu capul lui. Respect opinia CSM, dar am acest mandat de la români și am acționat cum am crezut eu că e bine.

Unii procurori de la CSM, pe care îi respect, gândesc după unele modele formate. Eu dimpotrivă cred că e nevoie de oameni care să rupă ritmul în parchete.

O privire din afară e mai corectă.

Nu am garanția că această alegere e bună față de momentul pe care îl trăim.

Vă întreb și eu. Dacă eu greșesc, peste 4 ani sunt penalizat. Dar dacă formatorii ăia de opinie care spun tot felul de lucruri greșesc, pe ei cine îi penalizează?”.

Nicușor Dan a precizat că nu s-a consultat cu liderii coaliției de guvernare privind numirea șefilor de la marile parchete.

Iată cine sunt noii numiți în funcții prin decret prezidențial:

• Cristina Chiriac – procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (procurorul general al României);

• Ioan-Viorel Cerbu – procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;

• Codrin-Horațiu Miron – procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

• Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

• Marinela Mincă – procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

• Marius-Ionel Ștefan – procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

• Alex-Florin Florența – procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Singura propunere transmisă de ministrul Justiției și respinsă de șeful statului a fost cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT.