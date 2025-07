Nicușor Dan: „Nu sunt mulțumit nici de DNA, nici de Parchetul General. Fiecare dintre șefi mai are 6-7 luni de mandat”. Noile numiri vor fi negociate „obligatoriu” cu partidele

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că nu este mulțumit de activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a Parchetului General.

„Nu sunt mulțumit, am spus asta de mai multe ori, nici de DNA, nici de Parchetul General. Și unul, și altul – pentru că, în opinia mea, nu există un management care să facă o ierarhie a activității parchetului pe tipuri de infracțiuni și o alocare de resurse care să fie corespunzătoare. Acum fiecare dintre ei mai are un mandat de șase-șapte luni, ceva de genul ăsta. Nu cred că este util să forțăm, însă, în momentul în care o să fie discuția despre noii șefi ai parchetelor, analiza va fi foarte serioasă și imediat după ce Guvernul s-a format am început să am discuții despre zona de Justiție cu oameni din Justiție. Ele vor continua”, a declarat șeful statului, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă va negocia cu partidele numirile la șefia parchetelor, Nicușor Dan a confirmat: „Obligatoriu, da”.

De asemenea, chestionat dacă va ține cont de propunerile coaliției PSD_PNL_USR_UDMR privind numirea unui director la Serviciul Român de Informații (SRI), el a răspuns: „Propunerea o face președintele. Nu doresc să facem jocuri, să propunem oameni pe care parlamentul să-i respingă. O să mă consult cu partidele dar propunerea o face președintele”.

Nicușor Dan a fost întrebat inclusiv dacă a avut o discuție cu Lia Savonea înainte ca aceasta să își depună candidatura pentru funcția de președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), fiind singura candidatură,. Iată răspunsul: „Am discutat cu mai mult lume și continui să o fac”.

Pe de altă parte, președintele a arătat că politicul a comis o „greșeală uriașă” în momentul în care a permis ca pensiile să fie mai mari decât salariile magistraților, deoarece acea decizia a „stimulat” oamenii să iasă la pensie:

„În acest fel, prin pierderea unor profesioniști, calitatea actului de Justiție a scăzut”, a argumentat șeful statului, care a transmis “un mesaj ferm” magistraților: „În legea magistraților există o prevedere tranzitorie care spune că persoanele care îndeplinesc condiția de pensionare la acest moment își păstrează drepturile pe care legea le prevede dacă vor ieși la pensie mai târziu. Această prevedere tranzitorie va rămâne în modificarea legii magistraților. Toți cei care îndeplinesc vârsta de pensionare nu trebuie să se precipite să iasă din sistem”.

Atenționat asupra faptului că toate tentativele de reformare ale pensiilor magistraților au fost blocate la CCR și întrebat dacă va fi ceva diferit acum, Nicușor Dan a spus:

„Nu e vorba doar de CCR e vorba și de calitatea legii. Dacă tu ai spus total nejustificat cum 10 ani – judecătorul are pensie mai mare ca salariul și după spui că nu, e mai mică, din păcate această prevedere s-ar putea să fie neconstituțională. E bine ca atunci când legiferezi să te gândești și la 20 de ani înainte”.