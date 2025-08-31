Nicușor Dan recunoaște că i-a cerut lui Bolojan „o tranziție de 15 ani” până la pensionarea la 65 de ani a magistraților: „Chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din ţări europene”

Președintele Nicușor Dan deplânge soarta magistraților și recunoaște că i-a cerut premierului Ilie Bolojan, marțea trecută când a venit la el la Guvern, o tranziție de 15 ani, în loc de 10 ani cât prevede proiectul de lege propus de șeful Guvernului, până la pensionarea la 65 de ani a magistraților.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, pensie specială, magistraţii din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din ţări europene”, a declarat Nicușor Dan, duminică, la Chișinău.

„Un aviator din România munceşte cât un aviator din Spania, un poliţist din România munceşte cât un poliţist din Franţa, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistraţii din România, şi am avut exerciţiul ăsta aproape zilnic o perioadă și săptămânal în perioada cât am fost primar, au muncit în anii aceştia de două – trei ori mai mult decât analogii lor din ţările europene şi atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că este rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne află, să îi cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi. Mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult mi se pare excesiv, pentru că ei au muncit toată perioada asta”, a detaliat șeful statului.

Despre cuantumul pensiilor magistraților, președintele a mai spus că ar trebui să fie decis de Parlament: „Asta e o discuţie şi o să las Parlamentul să o tranşeze. Guvernul propune şi Parlamentul să tranşeze”.

„Ce am insistat eu: ca nu mai mult de dublu până la ieşirea la pensie”, a insistat Nicuşor Dan.

Declarația lui vine la circa o lună de la criticile aduse CSM pentru aprobarea pe bandă rulantă a pensionărilor din magistratură, el refuzând timp de mai bine de două luni să semneze decretele: