Nicușor Dan se crede „șeful sistemului” – fără să numească un civil la conducerea SRI -, dar se declară neputincios în fața CSM

Președintele Nicușor Dan a declarat joi în Polonia, la finalul Summitul Flancului estic, desfășurat la Gdansk, că este „șeful sistemului”, pe care vrea să îl reformeze, deși a trecut un an fără să numească un director civil la Serviciul Român de Informații (SRI).

Jurnaliștii i-au amintit că, în campania electorală prentru prezidențiale, se bătea cu pumnii-n piept că s-a luptat 20 de ani cu sistemul.

Nicușor Dan: „Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie, asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Pentru a face o reformă… între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă.

Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori și a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul.

Este foarte important să păstrăm, să ducem linia de demarcație între prooccidental și antioccidental, și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni prooccidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală, când am criticat sistemul.

Întrebat dacă va livra „România onestă” – sloganul său în campania alegerilor prezidențiale –, Nicușor Dan a spus că dorește să facă acest lucru „în timp și fără să producă anarhie”.

Întrebat despre faptul că CSM a transmis „liste negre” cu jurnaliști, persoane publice, reprezentanți ai unor ONG-uri care ar fi atacat justiția prin opiniile lor, Nicușor Dan a răspuns:

„Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm și la dezescaladare. Evident că, câteva luni – și e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat -, a existat o aversiune socială față de magistrați. Și, prevăzând cu săptămâni lungi înainte de asta, am spus că nu e normal. S-a întâmplat.

E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistrați. Nu e legitim însă ca CSM-ul să escaladeze. Deci e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democrație, fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume, persoane fizice și persoane juridice, ONG-uri, asta nu e deloc corect.

Orice escaladare nu face decât rău societății românești, indiferent din ce parte vine. Mai departe, evident că nu am mijloace instituționale pentru a interveni în această chestiune”.

Președintele Nicușor Dan se întoarce vineri din Polonia.