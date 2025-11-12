Nicușor Dan se pronunță „în sprijinul CSM”: „Există o tensiune socială la adresa magistraților – orice e rău în țară se întâmplă pentru că ei au pensii mari”

Președintele Nicușor Dan s-a pronunțat, miercuri „în sprijinul CSM”, care a anunțat că îi face plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu.

Întrebat de jurnaliști, într-o conferință de presă, dacă este necesar un referendum pe tema pensiilor speciale ale magistraților, șeful statului a spus:

„Un referendum îl folosești când societatea are o părere divergentă. Aici nu este cazul, pentru toți sunt de acord că pensia nu trebuie să fie la fel ca și cu salariul. Nu a fost cel mai echilibrat gest de a face o plângere penală unui om politic pentru o declarație politică. În sprijinul CSM-ului: este un fenomen. CSM este compus din magistrați care reprezintă 5-6.000 de magistrați și, de 5-6 luni, există o tensiune la adresa magistraților, tot ce e rău în țara asta e din cauza lor, pentru că ei au pensii mari. Am vorbit cu o doamnă judecător care mi-a spus că a încercat să-și facă meseria. Acum a zis că îi e frică să spună public «sunt judecător»”.