Nimic nou! Judecătorii și procurorii cer aviz negativ de la CSM pentru noua lege Bolojan privind pensiile magistraţilor

Judecătorii Curții de Apel Bucureşti și procurorii de la Parchetul de pe lângă CAB solicită Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să dea aviz negativ pe noul proiect de lege pe care premierul Ilie Bolojan își va angaja răspunderea pe reforma pensiilor magistraţilor.

CSM a convocat, pentru luni şi marţi, adunările generale ale procurorilor şi judecătorilor, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care acest for trebuie să-l dea pe noul proiect.

Amintim că, în luna august, premierul Bolojan și-a angajat răspunderea fără acest aviz consultativ – mai precis, după 10 zile de la solicitarea transmisă CSM pentru aviz. Din acest motiv, Curtea Consituțională a respins legea, iar Bolojan a fost criticat că nu a așteptat termenul legal de 30 de zile.

Acum, după ce instanţele judecătoreşti şi parchetele îşi vor exprima poziţia, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe noul proiect de lege, cu o modificare, iniţiat de Guvernul Bolojan.

Potrivit acestei modificări, perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65deani este 15 ani, în loc de 10 ani.

România are termen până pe 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRRcare dacă nu va fi îndeplini vor fi pierduți 800 de milioane de euro, din care 231 de milioane de euro reprezintă grantul european pentru reforma pensiilor speciale.