O nouă ispravă a Secției pentru judecători a CSM: „Liste negre” cu jurnalişti, politicieni şi ONG-uri care au pus lupa pe problemele din Justiţie

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a comis o nouă „ispravă”: „liste negre” cu jurnalişti, ONG-uri și chiar politicieni care critică problemele din Justiţie.

În raportul de 76 de pagini publicat de CSM, sunt nominalizați premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Oana Gheorghiu,, liderul USR Dominic Fritz, Cristian Ghinea, publicaţiile Recorder si G4media.ro, organizaţiile Declic și Corupţia Ucide. Acuzațiile sunt că aceștia au supus sistemul de justiție unei campanii de denigrare şi decredibilizare.

Potrivit CSM, 84% din totalul judecătorilor din România au votat și susțin raportul.

Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova condamnă, într-un mesaj pe Facebook, demersul Secției pentru judecători a CSM:

„Eu ma dezic și condamn ferm așa ceva. Nimeni, niciun judecător nu a avut cunoștință despre acel raport de 70 de pagini. Nu s-a votat așa ceva in nicio Adunare Generală si am vorbit azi cu colegi din toată țara. Niciunul nu a zis că ar fi stiut ambuscada care se pregătește pe răspunderea noastră.

A fost un teatru pus la cale de Secția pentru Judecători cu președinții de curti (care s au întâlnit „noaptea…” la Oradea săptămâna trecută – si e secret de stat ce s a vorbit acolo). Au girat această hotărâre cu adunări generale care au avut pe ordinea de zi cu totul altceva”.

De asemenea, procurorul CSM Claudiu Sandu susține că totul este o minciună: „După discuții cu mai mulți colegi judecători am constatat că în dezbaterea adunărilor generale nu a fost pus în discuție un asemenea material, ci s-a discutat aplicat doar pe proiectul legii de salarizare. Prin urmare, afirmația că 3.580 de judecători susțin acest demers este o MINCIUNĂ.”

Declic: „Un derapaj grav”

Declic denunţă întocmirea de către CSM a „listelor negre”.

Roxana Pencea Brădăţan, coordonatoare de campanii Declic: „CSM a creat un derapaj grav prin întocmirea unor «liste negre» cu jurnalişti şi organizaţii civice care critică problemele din sistem. Acestea sunt tactici totalitare de intimidare, nu metode democratice. Declic va folosi toate pârghiile legale pentru a scoate justiţia din zodia reţelelor de influenţă politică”.

„Comunitatea Declic nu dă înapoi în faţa intimidărilor venite de la Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi continuă, cu aceeaşi fermitate, acţiunea în instanţă prin care contestă numirea ilegală a Liei Savonea în funcţia de preşedintă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Comunitatea Declic reacţionează, astfel, la raportul de intimidare al Secţiei pentru judecători a CSM care a transformat organizaţia în ţintă, alături de Funky Citizens, Corupţia Ucide şi instituţii de presă independente”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.