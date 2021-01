Oficial! Cumpănașu este vizat de un dosar penal, pentru incitare la ură

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au început urmărirea penală in rem pentru incitare la ură sau discriminare în legătură cu mai multe postări publicate de Alexandru Cumpănaşu pe o reţea de socializare.

Parchetul nu face referire la o anumită persoană, dar surse judiciare au precizat că persoana vizată este Alexandru Cumpănaşu. De altfel, el a apărut deja la mai multe televiziuni, cu explicații despre postările respective.

Iată comunicatul transmis miercuri de Parchet:

„Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a fost înregistrat, miercuri, un dosar penal ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de poliţie, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură sau discriminare, urmărirea penală fiind începută in rem. În fapt, s-a reţinut că în spaţiul public au apărut o serie de postări şi materiale video prin care o persoană care domiciliază pe raza Secţiei 16 Poliţie, prin mesajele transmise, a incitat publicul la ură faţă de o anumită categorie de persoane, în speţă cadrele didactice. În prezent, cercetările sunt efectuate de lucrătorii Secţiei 16 Poliţie sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, cauza fiind în faza administrării probatoriului”.