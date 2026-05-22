Ordinul de protecție – soluție juridică pentru victimele violenței domestice

Tot mai multe victime solicită protecție împotriva persoanelor care exercită acte de violență, control, amenințări sau abuz psihologic. În multe dosare, starea de teamă, stres și vulnerabilitate justifică emiterea unui ordin de restricție sau chiar a unui ordin de restricție împotriva unei persoane, atunci când există un risc real pentru viața, integritatea fizică sau psihică a victimei.

Publicăm o analiză realizată de Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații:

Potrivit dispozițiilor din legea privind ordinul de protecție, acesta reprezintă o măsură juridică urgentă prin care instanța sau, în anumite situații, organele de poliție pot institui măsuri de protecție, temeinice și proporționale, raportat la situația de fapt reținută și la starea de pericol față de victimă la momentul soluționării cauzei. Scopul principal al unui ordin de protecție este de a preîntâmpina și combate acte de violență față de victimă, de a proteja dreptul la viață și la integritate fizică și psihică a persoanei. Prin natura sa, acesta are un caracter preventiv, fiind destinat să intervină înainte ca starea de pericol să se materializeze într-un prejudiciu mai grav, dificil de remediat sau ireversibil.

În practică, un ordin de protecție poate include evacuarea agresorului, interdicția de apropiere față de victimă, interdicția de contact prin telefon, mesaje sau alte mijloace de comunicare, precum și monitorizarea electronică. În situațiile urgente, autoritățile pot dispune inclusiv emiterea unui ordin de protecție provizoriu, ca măsură temporară menită să ofere protecție imediată victimei atunci când există un risc iminent pentru viața, integritatea fizică sau psihică a acesteia.

Un ordin de protecție provizoriu poate fi emis rapid de organele de poliție, în urma evaluării situației concrete, atunci când comportamentul agresorului, amenințările, actele de violență sau formele de abuz psihologic indică existența unei stări reale de pericol. Acest ordin de protecție provizoriu se poate prelungi pentru o perioadă de până la 3 luni, dacă se constată că riscul pentru victimă continuă să existe.

Este important de știut că persoana împotriva căreia au fost dispuse măsurile poate formula contestație ordin de protecție provizoriu, solicitând instanței să verifice legalitatea și temeinicia ordinului emis de poliție. În cadrul acestei proceduri, victima poate fi chemată să susțină menținerea măsurilor de protecție prin probe, declarații, înscrisuri, mesaje, înregistrări sau alte elemente care demonstrează riscul la care este expusă și necesitatea instituirii măsurilor de protecției.

Totodată, orice încălcare ordin de protecție poate atrage consecințe juridice serioase. Potrivit regulilor privind încălcarea ordinului de protecție cod penal, nerespectarea măsurilor impuse constituie infracțiune, faptă prevăzută și pedepsită potrivit art. 18 alin. 1 din Legea 26/2024. În practică, orice încălcare ordin de protecție trebuie sesizată rapid autorităților, pentru ca victima să poată beneficia de protecția oferită de lege.

Cine poate solicita ordinul de protecție și cum se obține?

Victimele violenței domestice, ale amenințărilor, hărțuirii sau urmăririi pot solicita instanței emitere ordin de protecție atunci când comportamentul agresorului le afectează siguranța, libertatea sau starea emoțională. Cererea nu privește doar actele de violență fizică, ci și situațiile de intimidare, control, urmărire sau abuz psihologic, atunci când acestea creează o stare reală de teamă și vulnerabilitate pentru victimă.

În cadrul procedurii de emitere ordin de protecție, victima poate solicita măsuri concrete de protecție, precum evacuarea temporară a agresorului din locuință, interdicția de apropiere, interzicerea oricărui contact direct sau indirect ori monitorizarea electronică.

În funcție de gravitatea situației și de riscul existent pentru victimă, instanța poate dispune păstrarea unei distanțe minime între victimă și agresor, raportată la domiciliu, locul de muncă sau alte locuri frecventate de persoana protejată. În practică, această distanță poate varia de la câteva zeci până la câteva sute de metri, în funcție de circumstanțele cauzei și de nivelul de pericol analizat de instanță.

Pentru admiterea cererii, este important ca victima să prezinte probe ordin de protecție relevante, precum mesaje, fotografii, declarații de martori, documente medicale, înregistrări sau alte dovezi care susțin existența unei stări de pericol. În practică, probe ordin de protecție bine administrate pot demonstra frecvența amenințărilor, gravitatea faptelor și impactul asupra victimei.

Potrivit dispozițiilor din lege ordin de protecție, judecătorul verifică dacă sunt îndeplinite acele condiții ordin de protecție care justifică intervenția urgentă a instanței, respectiv existența unei stări reale de risc, gravitatea comportamentului agresiv și necesitatea luării unor măsuri rapide pentru protejarea victimei.

Tipuri de ordine de protecție și măsurile care pot fi dispuse

Legislația română reglementează atât măsuri urgente, cât și măsuri dispuse de instanță pe o perioadă determinată. Astfel, ordin de protecție provizoriu poate fi emis de organele de poliție atunci când situația impune intervenția imediată, iar ordinul de protecție emis de instanță poate stabili măsuri mai ample, în funcție de gravitatea cazului.

În funcție de circumstanțele concrete ale cauzei, instanța poate dispune inclusiv ordin de restricție împotriva unei persoane, evacuarea agresorului din locuință, interdicția de apropiere față de victimă, interdicția de contact, de a se apropia de locul de muncă, de unitatea de învățământ sau de alte spații frecventate de persoana protejată. În multe dosare, măsurile prevăzute prin ordin de restricție urmăresc prevenirea unor noi acte de violență și protejarea efectivă a victimei.

Totodată, potrivit dispozițiilor din legea privind ordinul de protecție, instanța poate impune agresorului monitorizarea electronică prin purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere. În practică, încălcarea ordinului de protecție cod penal conduce la deschiderea unui dosar penal în urma fomulării unei plângeri penale de către victimă și la aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social. În situațiile repetate sau deosebit de grave, instanța poate aprecia că agresorul reprezintă un risc major pentru siguranța persoanei protejate și poate dispune măsuri mai severe pentru prevenirea unor noi acte de violență.

Prelungirea sau revocarea ordinului de protecție și rolul avocatului

În situațiile în care starea de pericol continuă și după expirarea măsurilor dispuse inițial, victima poate formula cerere prelungire ordin de protecție, respectiv de emitere a unui nou ordin de protecție potrivit art. 24 din Legea 26/2024, solicitând instanței menținerea măsurilor de protecție sau instituirea unor măsuri suplimentare. O astfel de cerere prelungire ordin de protecție trebuie susținută prin dovezi actuale, care arată că agresorul continuă să exercite amenințări, presiuni, acte de intimidare sau alte comportamente care mențin starea de pericol la adresa victimei.

„În practică, ordinul de protecție reprezintă una dintre cele mai importante măsuri juridice prin care o persoană aflată într-o stare de pericol poate obține rapid protecție împotriva agresorului. Dincolo de efectele juridice, aceste măsuri oferă victimelor siguranța și stabilitatea necesare pentru a ieși dintr-un climat de teamă, presiune și abuz. În multe situații, intervenția rapidă a instanței și asistența juridică specializată pot face diferența între continuarea unei vieți trăite în frică și recâștigarea unui sentiment real de protecție și echilibru”, a declarat Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Procedura de prelungire ordin de protecție este esențială în dosarele în care agresorul persistă în comportamente abuzive sau în situațiile în care victima continuă să se teamă pentru siguranța sa. Pentru admiterea unei cereri de prelungire ordin de protecție, instanța analizează dacă pericolul persistă, dacă măsurile anterioare au fost respectate și dacă este necesară menținerea interdicțiilor stabilite anterior.

În cazul în care motivele care au justificat măsura nu mai există, se poate solicita revocare ordin de protecție, fiind o procedură diferită față de renunțarea la ordinul de protecție. Renunțarea la ordinul de protecție poate interveni, de regulă, în etapa în care cererea este încă pe rolul instanței, printr-o declarație verbală în ședință sau printr-o cerere scrisă, în timp ce revocare ordin de protecție vizează încetarea efectelor unui ordin deja emis. Instanța verifică dacă manifestarea de voință a victimei este liberă, reală și neinfluențată de presiuni, amenințări sau intimidări din partea agresorului.

Procedura de revocare ordin de protecție trebuie analizată cu prudență, deoarece siguranța victimei rămâne prioritară. Simpla împăcare a părților nu ar trebui tratată automat ca un motiv suficient pentru încetarea măsurilor, mai ales în situațiile în care există indicii că victima continuă să fie expusă unui risc. Instanța poate analiza dacă agresorul a respectat obligațiile impuse, dacă situația s-a schimbat în mod real și dacă nu mai există pericol pentru victimă sau pentru familia acesteia.

În cadrul acestor proceduri, părțile pot solicita obligarea la plata de cheltuieli de judecată ordin de protecție ocazionate de procesul civil, respectiv onorariu avocațial. Odată cu pronunțarea soluției pe fondul cauzei, instanța va stabili cuantumul acestor cheltuieli de judecată ordin de protecție și va obliga partea care a pierdut dosarul la plata, conform dovezilor depuse la dosarul cauzei.