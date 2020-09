Parchetul European își începe activitatea: Kövesi a depus angajamentul solemn la CJUE

Procurorul-șef Laura Codruța Kövesi al nou-înființatului Parchet European a depus angajamentul solemn, luni, împreună cu cei 22 de procurori ai săi, într-o ceremonie desfășurată la Curtea de Justiție a UE din Luxemburg.

Evemimentul a marcat începutul activităților acestei instituții care va ancheta și trimite în fața justiției persoanele vinovate de infracțiuni la adresa intereselor financiare ale UE (fraudă, corupție, fraudă transfrontalieră cu TVA mai mare de 10 milioane de euro).

În fiecare an, venituri de miliarde de euro sunt pierdute din cauza fraudelor, în special frauda transfrontalieră cu TVA.

Parchetul European, cu sediul la Luxemburg, desfășoară investigații, efectuează acte de urmărire penală și exercită acțiunea publică în fața instanțelor competente din statele membre.

Iată angajamentului solemn luat de cei 20 de procurori și de șefa lor:

„Mă angajez solemn să îmi exercit funcția în deplină independență, în interesul Uniunii în ansamblul său; să nu solicit și să nu accept instrucțiuni de la nicio persoană sau entitate exterioară Parchetului European. Mă angajez de asemenea să respect obligația de confidențialitate, în ceea ce privește orice informație deținută de Parchetul European”.

Componența Parchetului European este următoarea: Laura Codruţa Kövesi (RO), Frédéric Baab (FR), Cătălin-Laurențiu Borcoman (RO), Jaka Brezigar (SI), Danilo Ceccarelli (IT), Gatis Doniks (LV), Yvonne Farrugia (MT), Teodora Georgieva (BG), Daniëlle Goudriaan (NL), José Eduardo Guerra (PT), Petr Klement (CZ), Tomas Krušna (LT), Tamara Laptoš (HR), Katerina Loizou (CY), Ingrid Maschl-Clausen (AT), Juraj Novocký (SK), Andrés Ritter (DE), Maria Concepción Sabadell Carnicero (ES), Gabriel Seixas (LU), Kristel Siitam-Nyiri (EE), Harri Tiesmaa (FI), Yves Van Den Berge (BE), Dimitrios Zimianitis (GR).

În prezent, 22 de state membre participă la această cooperare consolidată (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Cehă, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Țările de Jos).

Astfel, dintre cele 27 de țări ale UE, cinci nu participă la acest Parchet european: Ungaria, Polonia, Irlanda, Suedia și Danemarca.

Parchetul European „va schimba datele în lupta împotriva criminalității transfrontaliere”, au afirmat comisarii europeni Vera Jourova (Valori și transparență), Johannes Hahn (Budet) și Didier Reynders (Justiție), într-un comunicat comun.

Parchetul „va completa lupta importantă a Eurojust et Oficiului European de Luptă Antifraudă, creînd o abordare europeană unificată pentru lupta împotriva infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii”, au subliniat ei.