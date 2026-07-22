Parchetul European, percheziții la CJ Ilfov. Thuma se spală pe mâini: „Dacă ancheta va stabili că unii funcționari și-au încălcat atribuțiile, vor suporta rigorile legii”

Procurorii Parchetului European (EPPO) au făcut percheziții, marți, la Consiliul Județean (CJ) Ilfov, condus de Hubert Thuma, la Spitalul Județean Ilfov, la mai multe firme și la domiciliul unor persoane vizate de o anchetă in rem ce vizează suspiciuni de fraudare a fondurilor europene.

EPPO a informat, marți, că dosarul vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu privind un proiect de aproximativ 4 milioane de euro, finanțat prin PNRR.

Proiectul datează din 2023 și viza prevenirea infecțiilor nosocomiale la Spitalul Județean aflat în subordinea CJ Ilfov.

Prețuri de achiziție umflate artificial

Procurorii EPPO au suspiciunea că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului. Astfel, aproximativ 70 de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice.

Cazul a fost inițial trimis de DNA la EPPO. Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a prezentat un raport de notificare privind suspiciunea de fraudă și a furnizat o analiză operațională în sprijinul anchetei.

Perchezițiile și investigațiile au fost făcute cu sprijinul EPPO România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj și București (IPJ Cluj, DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice) și Brigada de Intervenție Specială a Jandarmeriei Române.

CJ Ilfov: „Ne arătăm disponibilitatea pentru a sprijini activitatea Parchetului European în acest caz”

Hubert Thuma a transmis, într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a CJ Ilfov, că instituția „a pus la dispoziția Parchetului European toate documentele solicitate într-un dosar care privește achizițiile publice aferente unui proiect finanțat prin PNRR pentru prevenirea infecțiilor în spitalul județean”.

„Dacă ancheta va stabili că unii funcționari și-au încălcat atribuțiile în derularea acestei achiziții, aceștia vor suporta rigorile legii. Respectarea legii și transparența în folosirea fondurilor europene sunt condiții de bază ale activității noastre. Ne arătăm toată deschiderea și disponibilitatea pentru a sprijini în continuare activitatea Parchetului European în acest caz”, se mai arată în comunicat.

Una dintre firmele percheziționate de procurorii europeni și câștigătoare a licitației pe 16 ianuarie 2024 este Creative & Innovative Management SRL Pantelimon, deținută de Gheorghe Liviu Bicuți.

Acesta este „un om de afaceri al cărui nume a devenit notoriu în primăvara acestui an, după ce DIICOT l-a inculpat pentru participarea la un fals din campania electorală pentru alegerile pezidențiale din 2025: ar fi plătit pentru trucarea unor fotografii cu o presupusă întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, potrivit G4Media.