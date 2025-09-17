Patronul FlyLili, care transporta în Congo mercenarii lui Potra, plasat sub control judiciar; sechestru pe o aeronavă Airbus

Patronul FlyLili, compania aeriană care transporta în Congo mercenarii lui Potra, a fost plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile, împreună cu partenerul său administrator, cei doi având mai multe interdicții, între care și pe cea de a părăsi România.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat că a extins acțiunea penală față de cei doi inculpați, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

De asemenea, procurorii au pus sechestru pe o aeronavă AIRBUS A319-112 aflată în proprietatea FlyLili, până la concurența sumei de 11.691.455 de lei, în vederea garantării reparării prejudiciului, precum și până la concurența sumei de 900.000 lei, în vederea garantării executării pedepsei amenzii penale..

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 20.02.2024 – 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăți al cărei obiectul principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au reținut și nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege obligațiile cu reținere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținute de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parțială”, susțin procurorii, în comunicatul de presă.

Iată și comunicatul transmis de Fly Lili:

„Compania aeriană FlyLili, împreună cu actuala sa conducere, a transmis un comunicat în care dorește să asigure atât autoritățile competente, cât și partenerii săi contractuali (interni și internaționali), de „angajamentul deplin în onorarea tuturor obligațiilor legale și contractuale asumate.

Transparența totală, alături de intenția fermă de continua planul de redresare și dezvoltare a companiei, nu reprezintă simple declarații, ci scopul real pentru care întreaga echipă FlyLili depune constant eforturi susținute.

FlyLili nu a avut niciodată intenția de a se sustrage de la plata obligațiilor financiare, fiscale sau contractuale și nu a acționat ca vehicul pentru alte entități ori persoane fizice, organizații sau state supuse interdicțiilor din registrul aviatic internațional. Compania se delimitează ferm de orice afilieri politice, persoane sau organizații, conducerea acesteia nefiind implicată direct sau indirect în activități care depășesc obiectul său legal de activitate.

FlyLili respinge categoric acuzațiile formulate de Ministerul Public privind presupusa evaziune fiscală prin modalitatea vărsării contribuțiilor sociale cu reținere la sursă. La momentul punerii sub acuzare, compania se afla deja în plin proces de eșalonare a debitelor fiscale, finalizând inclusiv rapoarte de evaluare a bunurilor puse la dispoziția ANAF.

Mai mult, anterior investigației Ministerului Public și din proprie inițiativă, FlyLili a transmis autorităților fiscale garanții suficiente pentru acoperirea integrală a debitului invocat, punând la dispoziția acestora întreaga situație financiar-contabilă a companiei, într-un exercițiu de transparență deplină și în scopul traversării perioadei de redresare după un an 2024 marcat de pierderile generate de baza operațională Brașov.

Compania nu a acționat niciodată în sens ilegal. Situația financiară actuală reflectă exclusiv întârzieri la plată, nicidecum intenții de evaziune sau sustragere de la onorarea obligațiilor fiscale.

Atât FlyLili, cât și conducerea sa, își manifestă disponibilitatea totală de a clarifica toate aspectele de natură legală, atât în raport cu ANAF, cât și în fața anchetelor Ministerului Public. Reprezentanții companiei s-au prezentat și se vor prezenta benevol în fața autorităților ori de câte ori este necesar.

Activitatea FlyLili nu a fost marcată de niciun incident de securitate și nu a depășit cadrul legal. Toate zborurile operate au fost autorizate și supravegheate în timp real. Autoritățile române de specialitate, precum și organismele internaționale competente, nu au raportat niciodată activități ilegale desfășurate de companie.

Totodată, FlyLili nu a efectuat niciodată zboruri cargo sau de altă natură decât cele civile – de pasageri și tip charter. Întreaga activitate s-a desfășurat în conformitate cu legea, fără incidente administrative sau legale constatate de autoritățile române abilitate.

FlyLili rămâne dedicată aviației civile, concentrată pe depășirea situației actuale și pe asumarea tuturor angajamentelor față de angajați, parteneri comerciali și autoritățile române.”