Pensiile magistraților. Marinescu (PSD): „Dacă CCR va sesiza CJUE, procedura poate dura luni sau chiar un an”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), dă o veste proastă: dacă judecătorii CCR vor decide să sesizeze CJUE, „procedura poate dura chiar un interval semnificativ”.

Amintim că, miecuri, Curtea Constituțională a amânat – pentru a 5-a oară – pronunțarea deciziei pe Legea pensiilor speciale ale magistraților.

Motivul îl constituie solicitarea primită de CCR, în urmă cu o zi, din partea Instanței supreme, privind solicitarea unui punct de vedere de la Curtea Europeană de Justiție.

Țara noastră are ca și pierduți 231 de milioane de euro, bani europeni nerambursabili, conform jalonului din PNRR.

Radu Marinescu: „Este un instrument juridic care a mai fost folosit anterior. Din câte îmi aduc aminte, o astfel de solicitare a fost admisă o dată de CCR și cauza a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (n.red. – cauza Coman). În alte situații, CCR a respins ca inadmisibilă o astfel de solicitare. În esență, astfel de sesizări ale CJUE se fac atunci când apare o chestiune legată de interpretarea și aplicarea dreptului intern în raport de norme și principii din dreptul european, necesitând clarificări de conformitate între cele două paliere juridice din partea Curții de Justiție a Curții Europene. (…) În acest exercițiu juridic ipotetic, dacă avem o astfel de sesizare, procedura poate dura chiar un interval semnificativ. Probabil, într-o procedură accelerată, putem vorbi de luni; dacă nu, putem vorbi de un an”.