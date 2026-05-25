Pensionarea la tinerețe a magistraților a lăsat și lasă descoperite instanțele. CSM promite „previzibilitate” în privința duratei proceselor

Ieșirea la pensie a judecătorilor și procurorilor încă de la vârsta de 49 de ani a lăsat – și lasă în continuare – descoperite de personal instanțele. Iar noua lege a pensionării magistraților nu a rezolvat mare lucru în această privință.

Consiliul Superioral Magistraturii (CSM) informează luni că se află în faza finală de elaborare a unui mecanism care să le ofere cetăţenilor „previzibilitate şi transparenţă cu privire la durata procedurilor judiciare în faza de judecată”.

Aceasta, în condițiile în care este reclamat „un deficit de peste 800 de judecători, 4.874 de grefieri şi 712 asistenţi ai judecătorului”.

Mecanismul amintit este menit „să regleze realizarea actului de justiţie în condiţiile unui deficit major de personal, ce implică un efort foarte mare al magistraţilor şi personalului auxiliar în funcţie, şi al volumului de activitate în continuă creştere”.

„În timp ce volumul cauzelor aflate pe rolul instanţelor în toate fazele procesuale a crescut cu 11% faţă de anul trecut în aceeaşi perioadă, concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape doi ani, iar resursele de personal din sistemul judiciar rămân insuficiente. Creşterea constantă a încărcăturii instanţelor înseamnă o presiune tot mai mare asupra magistraţilor şi personalului auxiliar, cu impact direct asupra capacităţii administrative a sistemului judiciar de a îndeplini actul de justiţie”, arată CSM, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit CSM, vinerea trecută erau deja înregistrate pe rolul instanţelor 2.389.004 dosare în toate fazele procesuale, în timp ce anul trecut în aceeaşi perioadă volumul cauzelor era de 2.155.793 de dosare.