Percheziții DNA la primarul Robert Negoiță. „Am construit mai multe drumuri pe proprietăți private”

Procurorii DNA au percheziționat, joi, biroul și locuința primarului Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, dar au descins și la alte locații, într-un dosar privind fapte asimilate celor de corupție.

Este vorba despre construirea de către primărie, în ultimii 8 ani, a unor străzi pe proprietăți private.

Edilul se disculpă, susținând că lucrările nu au fost executate din bani publici și că aceasta a fost singura soluție pentru soluționarea cererilor proprietarilor, în condițiile în care Primăria Capitalei i-a blocat proiectele.

Întrebat, într-o conferință de presă desfășurată la Primărie, dacă este legal cum a procedat, Robert Negoiță a spus „vom vedea”.

„Am construit mai multe drumuri pe proprietăți private. (…) Relația cu Primăria Generală nu a funcționat până acum. Nu am reușit să facem exproprieri. Avem solicitări din partea cetățenilor, pentru că este pur și simplu foarte mult trafic pe străduțe aglomerate, unde avem accidente frecvent și acolo unde am reușit să găsim soluții am făcut drumuri. (…)

Varianta legală este să facem documentația de urbanism, să facem exproprieri și după aceea să construim. Din cauza faptului că noi avem toată documentația de urbanism blocată de aproximativ patru ani la Primăria Generală, noi nu putem să ne facem treaba în mod legal și corect, cu exproprieri și cu documentație de urbanism. (…)

Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu drum public, ci le-am făcut un deserviciu, pentru că am construit, într-adevăr, drum public pe o proprietate privată fără să plătim niciun fel de despăgubiri. Nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu”.

Întrebat dacă i-a creat un avantaj fratelui său, Robert Negoiță a spus: „Nu, i-am creat un deserviciu, pentru că de aceea, atunci când ocupi cu utilități publice, o proprietate privată legea prevede despăgubire. Și nu s-a întâmplat, pentru că nu am avut posibilitatea legală să fac treaba asta”.

„Atâta vreme cât drumul pe care noi l-am construit este public, liber pentru a fi folosit de orice cetățean care are nevoie de el, eu consider că este absolut normal ca drumurile publice să fie construite din bani publici. Faptul că noi nu i-am plătit niciun fel de contravaloare pentru că am ocupat un teren privat, într-adevăr, am făcut un deserviciu acelui proprietar. (…) Și pentru a ceda terenul Primăriei, tot Primăria Generală trebuie să accepte donația”, a adăugat Negoiță.

Ancheta în acest caz a demarat după o investigație jurnalistică realizată anul trecut de publicația Recorder, conform căreia Robert Negoiță că ar fi folosit resursele Primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, Ionuț Negoiță. I-a „așternut” un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urma să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

Este vorba despre o stradă de aproximativ un kilometru, construită în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona unde companiile lui Ionuț Negoiță vor construi complexul imobiliar HILS Republica, nu departe de stația de metrou cu același nume.

Comunicatul DNA este unul scurt:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție.

Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.