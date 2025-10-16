Percheziții DNA la Spitalul Militar Central. Ministrul Moșteanu: „Am decis în iunie să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță”

Procuorii militari ai DNA fac percheziții, joi, la Spitalul Militar Central, într-un dosar de suspiciuni de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale, fiind vizată Florentina Ioniță, general cu trei stele, managerul unității.

Prejudiciul ar fi de aproximativ 8,2 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare.

DNA a transmis, deocamdată, un comunicat sumar: „Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 – 2023.

În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis un comunicat:

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar.

Doamna general maior Florentina Ioniță a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea mea ca ministru, deși a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă.

În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției”.

Potrivit surselor din anchetă, managerul Florentina Ioniță este o apropiată a generalului Cătălin Zisu, cercetat pentru corupție (prejudiciu 2,3 milioane de euro) de procurorii militari ai DNA. Zisu a fost trecut în rezervă de Ilie Bolojan, în februarie, pe vremea când a fost președinte interimar.