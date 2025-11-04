Percheziții la firmele fraților Micula. ÎCCJ menține sechestrul ANAF pentru recuperarea ajutorului de stat acordat ilegal. Reacția lui Nazare

Procurorii Parchetului General și polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au percheziționat, luni, în județul Bihor, șase sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăți comerciale din grupul de firme European Food and Drinks Group, deținut de frații Ioan și Viorel Micula.

Aceasta, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dat câștig de cauză ANAF privind menținerea sechestrului instituit asupra companiilor European Food SA și Transilvania General Import Export SRL.

Deciziile Instanței supreme sunt definitive.

Fiscul trebuie să recupereze sute de milioane de euro acordate ca ajutor de stat de Guvern acestor firme alefraților Micula și declarat ilegal prin Decizia Comisiei Europene C (2015) din 30 martie 2015.

Măsurile asigurătorii au fost aplicate în anul 2024, „având în vedere că, în urma analizării stării de fapt fiscale a debitorilor persoane fizice și juridice, care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat, au fost identificate elemente privind înstrăinarea unor bunuri mobile și imobile”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Pe rolul ÎCCJ s-au aflat două dosare, în care Fiscul a obținut câștig de cauză luna trecută. „În dosarul nr. 435, Înalta Curte, prin hotărârea judecătorească din data de 15 octombrie 2025, a admis recursul declarat de recurenta-pârâta ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor împotriva Sentinței civile nr. 246 din data de 16 decembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal. A casat în parte sentința recurată și, rejudecând, a respins capătul de cerere formulat de reclamanta Societatea European Food S.A. vizând anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii, ca neîntemeiat”, explică Fiscul.

Totodată, „în dosarul nr. 505, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin hotărârea judecătorească pronunțată în data de 30 octombrie 2025, a respins recursul formulat de reclamanta Transilvania General Import-Export SRL împotriva Sentinței nr. 249 din 19 decembrie 2024 a Curții de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal, ca nefondat”.

Evaziune fiscală şi delapidare

Dosarul Parchetului General vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, prin transferarea ilegală de active ale grupului European Drinks către alte firme, pentru a se evita plata sumelor datorate statului român.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracțional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice. Mecanismul infracțional ar fi fost conceput și implementat în contextul deciziilor pronunțate de o instanță de judecată de la nivel comunitar, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul în cauză sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019 (aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane de euro debit, diferența fiind reprezentată de dobânzi și penalități), plata acestor sume fiind calificată de instanțele europene drept ajutor de stat acordat ilegal”, a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Ulterior, Parchetul a venit cu noi date: „În cauză s-a reținut că, în perioada 2018-2024, activitatea a cinci persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea și aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex, ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcții, echipamente de producție, instalații tehnice) deținute de acestea către alte societăți comerciale aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice.

Mecanismul ar fi fost conceput și implementat în contextul unor decizii pronunțate de Comisia Europeană/Tribunalul Uniunii Europene/Curtea de Justiție a Uniunii Europene, decizii prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele achitate către acestea în perioada 2014 – 2015, plata acestor sume fiind calificată de instanțele europene drept ajutor de stat acordat ilega.

De asemenea, pentru a limita posibilitățile statului român de a recupera de la firmele din grup sumele de bani datorate și pentru a asigura continuarea activității comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat un mecanism infracțional prin care s-a realizat transferul ilicit al unei părți semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 firme (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei).

Principalele modalități frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul celor 5 persoane juridice ar fi constat în vânzarea directă/compensarea unor creanțe invocate împotriva acestora de celelalte persoane juridice implicate în operațiunile analizate.

Probatoriul administrat până la acest moment a relevat îndoieli cu privire la caracterul real al operațiunilor invocate pentru susținerea existenței creanțelor invocate împotriva celor 5 persoane juridice și, în consecință, cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost scoase din patrimoniul acestora”.

Epopeea ajutoarelor de stat ilegale

În anul 1998, Guvernul Radu Vasile a acordat, prin Ordonanţă de urgenţă (OUG), investitorilor din regiuni defavorizate anumite stimulente fiscale pe o perioadă de zece ani.

Ioan şi Viorel Micula, investitori suedezi cu reşedinţa în România, sunt acţionarii majoritari ai societăţii European Food and Drinks Group, beneficiară a acestor stimulente.

Conform dispoziţiilor unui tratat bilateral de investiţii încheiat în anul 2002 între Suedia şi România privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, fraţii Micula, precum şi alţi reclamanţi au solicitat instituirea unui tribunal arbitral pentru a obţine despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de abrogarea stimulentelor prevăzute de OUG.

În anul 2005, în cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, România a pus capăt acestui regim de stimulare, cu trei ani mai devreme decât prevedea legislaţia.

Din acel moment a pornit „jihadul” fraților Micula. Prezentăm în continuare cronologia faptelor.

Tribunalul arbitral de la Washington a decis acordarea de despăgubiri fraților Micula

Pe 11 decembrie 2013, Tribunalul arbitral de la Washington a decis acordarea de despăgubiri fraților Micula în valoare de 376,43 milioane de lei plus dobândă, echivalent a aproximativ 84,50 milioane euro.

Ministerul Finanțelor a calculat că, la acea dată, România le datora reclamanţilor 791,88 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 178 milioane euro. De atunci, însă, suma a tot crescut, odată cu dobânzile.

Cererea de anulare a hotărârii arbitrale, din 2014

În aprilie 2014, România a formulat o cerere de anulare a hotărârii arbitrale pronunţate în acest dosar, însă Comitetul ad-hoc învestit cu soluţionarea acesteia a respins anularea.

„Ministerul Finanțelor a executat integral hotărârea arbitrală, fără ca acest lucru să presupună renunţarea la cererea de anulare, încă din data de 9 martie 2015, prin compensarea obligaţiilor fiscale ale societăţii European Food, executări silite realizate în România de un executor judecătoresc şi plata, prin consemnare, a sumei rămase de plată într-un cont deschis pe numele celor cinci reclamanţi, până la finalizarea investigaţiei în domeniul ajutorului de stat a Comisiei Europene şi pronunţarea unei decizii”, potrivit unui comunicat al MFP.

„Însă, cele cinci persoane fizice şi juridice refuză să recunoască faptul că hotărârea arbitrală a fost executată integral şi au iniţiat, colectiv sau în nume propriu, o serie de litigii interne şi internaţionale având ca prim scop recunoaşterea hotărârii arbitrale, conform procedurilor din diferitele jurisdicţii, şi, ulterior, demararea procedurilor de executare silită a bunurilor deţinute de România în acele jurisdicţii”, mai arăta MFP în comunicat.

În afara procedurilor de recunoaştere şi/sau executare demarate în România, astfel de proceduri au mai fost iniţiate şi în alte state semnatare ale Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, nota MFP.

CE: Orice despăgubire constituie un nou ajutor de stat

Pe 31 ianuarie 2014, Comisia Europeană a informat autorităţile române că orice plată de despăgubiri ar constitui un nou ajutor de stat şi trebuie comunicată Comisiei.

În februarie 2014, autorităţile române au informat CE că au plătit parţial despăgubirea prin compensarea daunelor cu taxele datorate de unul dintre reclamanţi, respectiv European Food SA. Suma compensată este în valoare de 337,492 milioane lei (76 milioane euro). România a solicitat atunci clarificări Comisiei despre posibilitatea de a plăti diferenţa unei persoane fizice (fraţilor Micula sau oricărei alte persoane fizice desemnate).

În martie 2014, CE a solicitat României informaţi suplimentare solicitate.

La 1 aprilie 2014, CE a avertizat că ar putea emite un ordin de suspendare a plăţii despăgubirilor, pentru a se asigura că nu vor fi acordate noi ajutoare de stat.

În urma unei investigaţii amănunţite, CE a ajuns la concluzia că suma plătită de România drept despăgubire fraților Micula, ca urmare a anulării scheme ide ajutor pentru investiţii, încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. Beneficiarii trebuie să ramburseze toate sumele deja primite, care sunt echivalente cu cele acordate în cadrul schemei de ajutoare care a fost anulată.

Pe 26 mai 2014, Comisia a informat România că a decis emiterea ordinului de suspendare, obligând România să suspende orice acţiune care ar putea duce la plata restului depăgubirilor, întrucât ar reprezenta ajutor ilegal de stat, până la o decizie finală a compatibilităţii acelui ajutor de stat cu piaţa internă.

CCR a decis că MF nu trebuie să le mai plătească încă o dată fraților Micula 376 milioane lei şi dobânda

La mijlocul lunii decembrie 2015, Curtea Constituţională a decis că Ministerul Finanţelor nu este nevoit să le mai plătească încă o dată suma de 376 milioane lei şi dobânda aferentă, aşa cum a dispus tribunalul ICSID, cu sediul la Washington, hotărârea fiind definitivă.

Recuperarea banilor, demarată inițial de ANAF în 2016, după decizia CE

Pe 29 februarie 2016, Ministerul Finanțelor anunța că le-a achitat integral 200 milioane de euro datorate fraților Micula, dar trebuie să recupereze de la ei şi de la 8 firme ce le aparțin circa 380 de milioane lei, la cererea Comsiei Europene.

„Altfel, România riscă declanşarea procedurii de infringement. Punerea în executarea a Deciziei CE de recuperare din 30 martie 2015 a fost demarată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În prezent, România mai are de recuperat aproximativ 380.000.000 de lei de la Ioan şi Viorel Micula şi de la alte 8 societăţi identificate în cuprinsul Deciziei Comisiei Europene”, potrivit comunicatului MFP din februarie 2016.

Guvernul Orban le-a achitat fraților Micula milioane de euro

Pe 13 decembrie 2019, când abia izbucnise pandemia de COVID-19 și se instalase Guvernul Ludovic Orban (pe 5 noiembrie) le-a achitat fraților Micula primii 278 de milioane de euro din suma totală de 400 de milioane de euro, motivând că aceștia au blocat conturile Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet.

Ludovic Orban, fost lider PNL, a înființat Partidul Forța Dreptei, cu o parte dintre liberali, dar formațiunea sa politică nu a reușit să intre în Parlament la alegerile din 2024.

Luna trecută, Orban a fost numit consilier prezidențial în Administrația Nicușor Dan.

Pe 25 ianuarie 2022, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis rejudecarea procesului prin care statul român a pierdut litigiul cu frații Micula și le-a plătit 400 milioane euro.

Astfel că, după mai bine de 3 ani, Curtea de Justiție a UE a anulat decizia prin care frații Micula au primit despăgubiri de la statul român și a trimis spre rejudecare dosarul, Tribunalului UE:

„Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a constatat necompetența Comisiei de a examina, în lumina dreptului ajutoarelor de stat, despăgubirea plătită unor investitori suedezi de către România în executarea unei hotărâri arbitrale”, se arată în comunicatul transmis de CJUE în ianuarie 2025.

Nazare: „Statul are instrumente să recupereze ajutoarele de stat ilegale”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a scris luni seara pe Facebook: „Pe urmele marilor datornici – restabilim dreptatea. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF în dosarul „Micula”, confirmând legalitatea măsurilor de blocare a bunurilor companiilor European Food şi Transilvania General Import Export.

Este o decizie importantă, anunţată azi de ANAF – care demonstrează că, prin voinţa de a restabili dreptatea, statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro. După ani de încercări şi procese prin care s-a încercat evitarea plăţii datoriilor, justiţia a stabilit clar că ANAF a acţionat corect şi în interesul României.

Decizia Curţii este cu atât mai importantă cu cât ANAF a descoperit că aceste firme au transferat active importante pe alte entităţi, încercând astfel să împiedice recuperarea datoriilor de către statul român.

Continuăm să sprijinim lupta pentru respectarea legii şi pentru protejarea banului public. Aşa cum am promis: un nou pas înainte spre o economie corectă pentru toţi contribuabilii”.