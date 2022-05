Plagiatorul Licu, votat judecător la CCR în locul lui Dorneanu: „Mă pot uita în ochii copiilor mei fără să-mi fie ruşine”

Majoritatea PNL-PSD-UDMR din Camera Deputaților l-a votat pe plagiatorul Bogdan Licu, adjunctul procurorului general Gabriela Scutea, în funcția de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), în locul lui Valer Dorneanu căruia îi expiră în iunie mandatul de 9 ani.

Licu a fost propus de PSD.

după vot, el a declarat că nu se simte „omul serviciilor secrete”, aşa cum au susţinut reprezentanţii USR.

Bogdan Licu a mai spus că nu are de gând să conducă CCR, că se simte deocamdată magistrat şi nu este omul nimănui, având o părere foarte bună despre el.

„Controverse au fost şi mai sunt, nu doar faţă de mine, faţă de multă lume. Contează foarte mult cum te priveşti tu. Eu vreau să spun că mă pot uita liniştit în ochii mamei mele şi în ochii copiilor mei fără să îmi fie ruşine cu ce am făcut în viaţă. (…) Bineînţeles, contează părerea celorlalţi şi trebuie tot timpul să ţinem cont şi de părerea celorlalţi şi atunci când părerea celorlalţi nu este tocmai favorabilă, trebuie să facem în aşa fel încât să demonstrăm că ei la un anumit moment s-au înşelat sau au avut o percepţie greşită asupra ta. Şi asta am încercat să fac eu”, a spus Licu.

Licu a adăugat că dosarul ‘Revoluţiei’ este un dosar important pe care l-a instrumentat în cariera sa.

“Ceea ce am făcut eu în ultimul an cu mânuţele mele este dosarul ‘Revoluţiei’. În 2016, când acel dosar era clasat, eu am avut curajul, l-am redeschis, Înalta Curte mi-a confirmat redeschiderea acelui dosar şi, ce e mai important, a statuat că acolo sunt crime împotriva umanităţii care sunt imprescriptibile”, a mai declarat acesta.

Acuzat că și-a plagiat teza de doctorat, Bogdan Licu a reușit un precedent în justiția românească:l de a renunța la teza de doctorat, pentru a scăpa de „tinichea” și a putea promova în funcție.