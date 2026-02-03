Polițist de la circulație, prins în flagrant când lua mită de la un șofer oprit în trafic

Un polițist rutier din Arad a fost prins în flagrant, de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA), când lua mită 1.500 de lei de la un șofer pe care îl oprise în trafic și ar fi trebuit să=l sancționeze.

Concret , el a pretins banii „pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, respectiv pentru a nu-l sancționa contravențional și a nu-i reține permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile”, a precizat DGA.

După aceea, au fost puse în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, dintre care unul la sediul IPJ Arad – Serviciul Poliției Rutiere – Biroul Rutier, două mandate de percheziție auto, două mandate de ridicare de înscrisuri, un mandat de aducere și un mandat de percheziție corporală.

„Față de agentul de poliție a fost pusă în mișcare acțiunea penală și s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului Arad în vederea luării măsurii arestării preventive, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită”, potrivit DGA.