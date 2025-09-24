Potra, fiul și fratele lui au fost capturați în Dubai și urmează să fie extrădați

Horațiu Potra (55 ani), liderul mercenarilor români care au luptat în Congo și care fugise din țară pentru ascăpa de arestarea preventivă, fiind acuzat că pregăteau o lovitură de stat pentru a-l instala pe Călin Georgescu la putere, a fost capturat în Dubai.

Împreună cu el au fost prinși, la finalul săptămânii trecute, fiul său, Dorian, și fratele lui Potra, ambii cu mandat de arestare în lipsă,la fel ca Potra.

Potra conduce o grupare de aproximativ 1.000 de mercenari, foști și actuali polițiști, jandarmi și militari.