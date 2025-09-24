Close Menu

    Potra, fiul și fratele lui au fost capturați în Dubai și urmează să fie extrădați

    Horațiu Potra (55 ani), liderul mercenarilor români care au luptat în Congo și care fugise din țară pentru ascăpa de arestarea preventivă, fiind acuzat că pregăteau o lovitură de stat pentru a-l instala pe Călin Georgescu la putere, a fost capturat în Dubai.

    Împreună cu el au fost prinși, la finalul săptămânii trecute, fiul său, Dorian, și fratele lui Potra, ambii cu mandat de arestare în lipsă,la fel ca Potra.

    UPDATE! Florența îi face pe plac lui Nicușor Dan și vorbește despre „probele” anulării alegerilor. „Există date certe că Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia”. Călin Georgescu și mercenarii, trimiși în judecată

    Potra conduce o grupare de aproximativ 1.000 de mercenari, foști și actuali polițiști, jandarmi și militari.

    Scandalul Potra l-a trezit pe ministrul Apărării, Angel Tîlvăr: Sesizează Parchetul în cazul militarilor care și-au luat concediu pentru creșterea copilului, dar s-au angajat mercenari în Congo
