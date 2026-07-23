Predoiu a pus declarațiile de avere la secret în proiectul de reformă a ANI trimis Parlamentului. Bolojan vrea contrariul

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a trimis la Parlament proiectul de lege privind reforma ANI, în care vrea ca declarațiile de avere să rămână secrete, în contradicție cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Astfel, Bolojan a declarat joi că Guvernul va susține în Parlament ca proiectul să prevadă publicarea obligatorie a declarațiilor de avere pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Declarațiile premierului:

„Proiectul legat de incompatibilități a fost depus în Parlament. El a ajuns în forma în care a fost depus în trei etape. În primul rând, acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta și la data la care domnul ministru Marinescu și-a predat mandatul era un draft, o propunere de ordonanță de urgență. (…)

Imediat după preluarea mandatului de ministru interimar au avut loc aceste discuții și am avut un proiect, o propunere de proiecție care prevedea, spre exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile și anume obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterii la Agenția Națională de Integritate.

La fel cum am făcut și la celelalte proiecte, am considerat că, înainte de a-l depune în Parlament, prin parlamentari, care au acest drept. Este bine să avem discuții, este bine să le trimitem la grupurile politice, la președinții de partide care sunt interesați și am discutat cu reprezentanții partidelor.

I-am contactat pe foștii miniștri dacă vor să facă propuneri, pentru că, teoretic, știau despre ce este vorba și a început deci consultarea cu partidele.

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, i-a transmis inițial lui Cătălin Predoiu că va formula observații asupra proiectului, însă acestea nu au mai fost trimise.

Au participat la discuții reprezentanții a trei partide. În urma acestor discuții, s-a finalizat proiectul, care a fost depus și înregistrat în Parlament, cu mai multe modificări, unele care țin de anumite aspecte, de clarificări punctuale, mai mult sau mai puțin importante.

Dar modificarea care, așa cum știți, a născut discuții este cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere.

Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate în care se va discuta acest proiect, prin cei care reprezintă Guvernul, prin secretarii de stat, prin Ministerul Justiției, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul ANI”.

Decizia CCR nu a impus ca declarațiile de avere să rămâne secrete în totalitate

Declarațiile de avere și interese nu mai sunt publicate pe site-ul instituțiilor unde activează cei în cauzp, și nic. de ANI. Aceasta, după o decizie din luna mai 2025 a Curții Constituționale a României (CCR), care ar fi fost dată cu dedicație pentru președinele Nicușor Dan,abia ales.

Decizia Curții prevede însă că doar anumite părți din aceste declarații încalcă necesitatea protecției vieții private și a datelor cu caracter persona. Astfel, CCR nu a impus ca ele să rămâne secrete în totalitate.

Însă Parlamentul nu a pus în acord cu decizia Curții legea ANI, astfel că, de mai bine de un an, nu s-au mai publicat declarații de avere. În proiectul de reformă inițiat acum de Predoiu, declarațiile rămân secrete.

Demnitarii, magistrații și înalții funcționari publici sunt plătiți din bani publici, dar cu averea la secret

Printre demnitarii care își vor ține la secret declarațiile de avere sunt președintele, premierul, miniștrii, secretarii de stat, deputații, senatorii, primarii, președinții de Consilii Județene, consilierii prezidențiali și cei onorifici, membrii CSM, judecătorii, procurorii, judecătorii CCR, Avocatul Poporului, directorii alături de prim-adjuncți și adjuncți SRI, SIE, SPP STS, precum și președinții, vice-președinții și membrii ASF, ANRE, CNCD, CNA.